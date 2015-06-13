۳۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار بیابانزدایی/سند ملی مقابله با گرد و غبار

دکتر سعید متصدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بروز گرد و غبار در کشور تحت تاثیر عوامل انسانی و عوامل طبیعی است و دو منبع داخلی و خارجی دارد.

به گفته وی، منبع داخلی تولید گرد و غبار بر اثر افزایش بیابان ها و عدم توجه به منابع آبی و محیط زیست ایجاد می شود و و منبع خارجی کانون های بیابانی کشورهای منطقه است.

معاون انسانی سازمان محیط زیست تصریح کرد: سازمان محیط زیست با همکاری سازمان جنگلها، وزارت جهاد و وزارت نیرو در قالب ستاد ملی مقابله با گرد و غبار که زیر مجموعه شورای عالی محیط زیست است در حال اجرای برنامه های مشخصی برای مقابله با گرد و غبار است .

متصدی اظهار داشت: همچنین با تهیه سند ملی مقابله با گرد و غبار ظرف یکی دو ماه آینده گام های موثری در این زمینه برداشته می شود.

وی با اشاره به دیگر مصوبات دولت در زمینه مقابله با گرد و غبار افزود: در اواخر سال ۹۳ هم برای خوزستان و هم برای کل کشور مصوباتی برای مقابله با گرد و غبار تصویب شد.

معاون انسانی سازمان محیط زیست یادآور شد: همچنین برای مقابله با بحران های ناشی از گرد و خاک در وزارت کشور کارگروهی تشکیل شد.

متصدی با بیان اینکه گرد و غبار مسئله ای نیست که با سرعت بتوان آن را بر طرف کرد، گفت: چندین نشست با عراق و دو توافق نامه در این خصوص با این کشور و همچنین رایزنی های رییس سازمان محیط زیست با سازمان ملل معضل ریزگرد ها را در حال حاضر به یک چالش بین المللی و منطقه ای تبدیل کرده که امیدواریم با اقدامات داخلی و تلاش های جوامع محلی بتوانیم اقدامات خوبی برای حل بحران گرد و غبار در طی سال های آینده انجام دهیم.