به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران شنبه شب نخستین برد خود را در لیگ جهانی ۲۰۱۵ شنبه شب در شهر کازان روسیه مقابل این کشور به دست آورد. تیم کشورمان که با برتری ۳ بر یک در این دیدار ۳ امتیاز ارزشمند را به دست آورد و نخستین برد تاریخ دیدارهای رسمی دو تیم مقابل هم را رقم زد اشتباهات کمتری در قیاس با مسابقات قبل خود داشت.

شاگردان کواچ در این بازی ۷ امتیاز را از دفاع روی تور کسب کردند که از این حیث با میزبان برابر بودند. تیم ایران در این بازی ۴۴ حمله داشت که یک مرتبه کمتر از تیم روسیه بود. در سرویس روسیه با کسب ۸ امتیاز مستقیم در قیاس با ایران که ۵ پوئن گرفت عملکرد بهتری داشت.

ایران از اشتباهات حریف ۳۹ بار بهره جست و این در حالی بود که روسیه ۲۳ بار از اشتباهات ایران استفاده کرد.

تیم‌های ملی روسیه و ایران ساعت ۱۹:۴۵ روز یکشنبه دومین بازی خود را در شهر زنیت برگزار می‌کنند.