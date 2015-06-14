اسکواش بازان همدانی زیرنظر مربی تیم ملی استعدادیابی شدند

فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به حضور مربی تیم ملی اسکواش در همدان اظهار داشت: ۲۰ نفر از اسکواش بازان همدانی در دو رده سنی زیر ۹ سال و زیر ۱۱ سال که در سال های گذشته و سال جاری زیرنظر مربیان استعدادیابی همدان شناسایی شده بودند برای نخستین بار در بین هیئت های استانی زیر نظر مربی تیم ملی تمرین کردند.

وی افزود: طرح بزرگ استعدادیابی هیئت اسکواش همدان که کار خود را از مهدهای کودک و مدارس آغاز کرده بود در دوره اول نفراتی را شناسایی و با حضور مستانه کرم پور از مربیان توانمند تیم ملی و رئیس کمیته نونهالان فدراسیون اسکواش کشور به پایان رساند.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان با بیان اینکه مربی تیم ملی رضایت خود را از اسکواش بازان همدانی اعلام کرد: این نفرات در هر دو بخش پسران و دختران تست های لازم را زیر نظر مستانه کرم پور مربی توانمند تیم ملی انجام دادند.

شبیری خاطرنشان کرد: از بین ۲۰ نفر تعدادی انتخاب شدند که به طور قطع در آینده برای ادامه آموزش به تیم ملی و اردوهای آموزشی فدراسیون دعوت خواهند شد.

وی با بیان اینکه اسکواش در همدان پیشرفت خوبی داشته است، گفت: در سال گذشته شاهد رشد ۲۵۰ درصدی ورزشکار در همدان بوده ایم که این افزایش نوید آینده ای روشن را برای این رشته مهیج در پایتخت تاریخ و تمدن ایران دارد.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان یادآور شد: با توسعه مدارس اسکواش و تربیت بیشتر اسکواش بازان و همچنین در وهله اول اگر امکانات ورزشی این رشته در همدان ساخته شود در آینده ای نزدیک تحولی بزرگ در این رشته ورزشی در همدان اتفاق می افتد.

شبیری با بیان اینکه اسکواش در شاخص های سلامت دانش آموزان نیز نقش موثری دارد، گفت: این رشته پتانسیل بالایی در تقویت شاخص های سلامت دارد و جزو معدود رشته های ورزشی است که پنج شاخص آمادگی جسمانی را داراست.

وی با بیان اینکه همین عوامل باعث شده که این رشته به بدنه مدارس وارد شود، عنوان کرد: اسکواش رشته ای است که در کنار جذابیت و مفرح بودن از ویژگی ارزان بودن بهره مند است و در سلامت و آمادگی جسمانی افراد نقش موثری ایفا می کند.