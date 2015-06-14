توکلی و رجبی غایبان جایزه بزرگ دوومیدانی/ شرایط اعزام ۱۳ نماینده

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جایزه بزرگ دوومیدانی آسیا درحالی از اول تیر به میزبانی کشور تایلند برگزار می شود که کنفدراسیون دوومیدانی آسیا در نامه ای ۱۵ نماینده از ایران را برای حضور در این مسابقات دعوت کرد که با اعلام مدیر تیم های ملی ۱۳ نماینده می توانند در این مسابقات حاضر شوند.

این ۱۵ دوومیدانی کار از میان ۴۸ نماینده برتر اعلامی توسط فدراسیون دوومیدانی ایران انتخاب شده است. قرار است مسئولان فدراسیون با توجه به شرایط آمادگی ملی پوشان و عدم مصدومیت آنها ترکیب تیم اعزامی به مسابقات جایزه بزرگ را مشخص کنند.

رقابتهای جایزه بزرگ دوومیدانی آسیا در سه مرحله و در رشته های ۱۰۰ متر-۱۰۰ متر مانع-۴۰۰ کتر-۴۰۰ متر مانع-۸۰۰ متر -۸۰۰ متر مانع-پرش طول-پرش ارتفاع و پرتاب وزنه برای آقایان و ۱۰۰ متر-۴۰۰ متر-پرش ارتفاع-پرتاب وزنه و پرتاب دیسک برای بانوان برگزار خواهد شد.

مرحله نخست این مسابقات از اول تیر و به میزبانی بانکوک، مرحله دوم از ۴ تیر و به میزبانی پاتوم تانی و مرحله سوم از ۸ تیر و به میزبانی چانتابوری برگزار خواهد شد.

لیست ۱۳ ورزشکار دعوتی به این رقابتها عبارت است از:

آقایان: حسن تفتیان-رضا قاسمی-سجاد هاشمی-مهدی زمانی-مسلم نیادوست-امیر مرادی-سبحان طاهرخانی-محمد ارزنده-محمدرضا وظیفه دوست-کیوان قنبرزاده و علی ثمری

بانوان: فرزانه فصیحی و مریم طوسی (لیلا رجبی نیز به دلیل مصدومیت و سپیده توکلی به دلیل نبود رشته هفتگانه در مسابقات و عدم موافقت برای شرکت در پرش ارتفاع در این لیست قرار ندارد)

ملی پوشان ایران ۲۸ خرداد برای شرکت در این مسابقات عازم تایلند خواهند شد.