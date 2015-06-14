«استاندارد»بر کیفیت بنزین نظارت می کند/جلوگیری از پخش گوشت بوفالو

به گزارش خبرنگار مهر، امید علی مسعودی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان اظهار داشت: استان لرستان پس از گذراندن دوران سخت با همدلی و نزدیکی بین مدیران کل و حوزه استانداری در حال رشد و توسعه است.

مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به صدور محصولات لبنی لرستان به کربلا، نجف، کرکوک و سلیمانیه اشاره کرد و افزود: داشتن استاندارد برای این محصولات لبنی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده چرا که بر اثر یک بی احتیاطی در این زمینه قابلیت رقابت لرستان در صدور مواد لبنی به خارج از کشور با دیگر مناطق از بین خواهد رفت.

مسعودی اضافه کرد: پشتوانه بیشترین صادرات کشور به عراق از طریق لرستان بوده و علاوه بر محصولات لبنی مصالح ساختمانی زیادی از استان به عراق صادر می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید برخی از استانداردهای کشورمان را مطابق با محصولات مورد علاقه کشورهای دیگر تهیه کنیم بیان داشت: لازم است در این زمینه و بنا به نیاز کشورهایی که محصولات ایران به آنجا صادر می شود استانداردهای جدیدی تعریف شود.

کنترل بازار باید توسط سازمان ملی استاندارد صورت گیرد

مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر این موضوع که باید کنترل بازار در دست سازمان ملی استاندارد باشد اظهار داشت: خوشبختانه در این زمینه رابطه تنگاتنگی بین سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وجود دارد.

مسعودی وظیفه سازمان ملی استاندارد را حفظ سلامت و امنیت غذایی، کالایی و خدماتی مردم دانست و عنوان کرد: استاندارد در کشورهای پیشرفته از جایگاه بالایی برخوردار است به طوریکه در این کشورها سازمان استاندارد زیر نظر بالاترین مقام هر کشور قرار دارد.

وی افزود: اگر در هر کشوری استانداردها رعایت شوند آن کشور به سمت توسعه پیش خواهد رفت در غیر این صورت مشکلاتی در حوزه سلامت و امنیت جامعه به وجود می آید.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه شهرداری تهران به دنبال تعریف استاندارد محصولات فرهنگی است اضافه کرد: هفته گذشته تفاهم نامه ای منعقد شد که به دنبال آن قرار شد استاندارد تجهیزات کار خبری در ایران تعریف شود که از اصحاب رسانه تقاضا داریم در این زمینه همکاری لازم را با سازمان ملی استاندارد داشته باشند.

آسیب میلیارد دلاری ورود کالای قاچاق به صنعت ایران

مسعودی وجود کالاهای قاچاقی که به کشور وارد می شود مانعی برای ساخت کالاهای با کیفیت در کشور دانست و گفت: قاچاق کالا در کشور میلیاردها دلار به صنعت ایران آسیب وارد می کند و اجازه نمی دهد کیفیت کالاهای ایرانی بالا رود که باید در این زمینه راهکارهایی اندیشیده شود.

وی افزود: طی ماه های اخیر از پخش برخی از محصولات وارداتی به کشور همچون گوشت منجمد بوفالو، برنج هندی، کالاهای چینی و ... به دلیل نداشتن استاندارد لازم جلوگیری شده است.

مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه در قطعات مربوط به خودرو باید ۵۲ استاندارد رعایت شود بیان داشت: سیاست کلی سازمان ملی استاندارد ایران بر این است که استاندارد مربوط به خودرو را خود تولیدکنندگان خودرو تدوین کنند و یک بحث خود نظارتی در این زمینه وجود داشته باشد.

مسعودی تاکید کرد: اهمیت موضوع استاندارد در زندگی باید آنقدر تبلیغ شود که همه مردم به استاندارد همه کالاها توجه داشته باشند چرا که مردم بهترین کسانی هستند که باید استاندارد را در کشور جاری کنند.

نظارت سازمان ملی استاندارد ایران بر مواد غذایی چند کشور

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد تمام تلاش خود را برای حفظ عضویت خود در ۹ سازمان بین المللی و با وجود شرایط تحریم به کار گرفت عنوان کرد: خوشبختانه سازمان ملی استاندارد ایران موفق شد سرپرستی چند کشور منطقه خاور دور را در زمینه استاندارد مواد غذایی به عهده گیرد.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد یادآور شد: در شرایط تحریم هیچ چیز بهتر از این نیست که کالاهایی با کیفیت و با دوام را تولید کنیم و این کار یک نوع تبلیغ برای فروش کالاهای تولیدکنندگان داخلی است.

مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد ایران به دنبال این است که استانداردهای اجباری را به سمت استانداردهای تشویقی سوق دهد تا تولیدکنندگان به طور خودجوش نسبت به رعایت استانداردها اقدام کنند.

مسعودی با اشاره به اینکه شورای عالی استاندارد تا سال گذشته به مدت ۹ سال در کشور برگزار نمی شد بیان داشت: این موضوع بسیار تاسف بار بود تا اینکه در اسفند ماه سال گذشته این شورا به همت رئیس سازمان ملی استاندارد کشور و ریاست جمهور تشکیل شد و در این شورا نظارت بر مشکلات ناشی از سوخت بنزین به سازمان استاندارد محول شد.

فعالیت ۳۰۰۰ بازرس در سازمان ملی استاندارد کشور

وی تعداد کل بازرسان سازمان ملی استاندارد ایران را حدود سه هزار نفر برشمرد و افزود: حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز در آزمایشگاه ها برای نظارت بر استاندارد محصولات فعالیت می کنند.

مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اضافه کرد: سازمان ملی استاندارد در تلاش است به جای اینکه با افزایش نیروها حجم کادر اداری را زیاد کند از امکانات آزمایشگاه های همکار در امر استاندارد استفاده کند.

مسعودی اظهار داشت: در سال های گذشته دولت نظارتی بر کیفیت سوخت نداشت ولی اخیرا با صدور مصوبه ای در شورای عالی استاندارد بنزین تولیدی در پالایشگاه ها توسط کارشناسان سازمان استاندارد کنترل می شود تا بنزین مرغوب در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

وی گفت: ایران در سازمان بین المللی استاندارد از بین ۱۶۲ کشور جایگاه ۲۹ را در اختیار دارد.