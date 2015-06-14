مسعود علیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه پرداخت ۹۵ درصد از حق بیمه کارفرمایان در استان زنجان بهصورت اینترنتی است، افزود: با اجرای طرح پرداخت اینترنتی حق بیمه قالیبافان، ارائه خدمات غیرحضوری در زنجان به ۱۰۰ درصد میرسد.
وی اظهار داشت: با عملیاتی شدن پرداخت اینترنتی حق بیمه قالیبافان، زنجان در ارائه خدمات غیرحضوری به جامعه هدف پیشتاز خواهد بود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان، گفت: سال گذشته در راستای برونسپاری ارائه خدمات به تامین اجتماعی دو شعبه کارگری در استان راهاندازی شد و با راهاندازی این دو شعبه امکان ارائه خدمات به افرادی که به اینترنت مجهز نبودند فراهم آمد.
علیاری تاکید کرد: سال گذشته طرحی در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان اجرا شد که براساس آن بیمهشدگان میتوانستند بهطور مستقیم مشخصات هویتی خود را از طریق اینترنت ارسال کنند تا ظرف مدت یک هفته سوابق مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه در سایت مندرج شود.
وی افزود: زنجان در اجرای این طرح پایلوت بود و خوشبختانه نتایج خوبی را هم بهدنبال داشته است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمهگر اجتماعی است و ماموریت اصلی آن تحت پوشش قرار دادن کارگران و کارکنان مزد و حقوقبگیر بهصورت اجباری و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد بهصورت اختیاری است.
علیاری گفت: استان زنجان هفت شعبه دائم تامین اجتماعی و چهار شعبه اقماری دارد و یک شعبه کارگزاری نیز در استان فعالیت میکند.
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