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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۲۶

قاسمی‌پور 26 خرداد به روسیه می‌رود؛

سومین نماینده بوکس ایران راهی لیگ حرفه‌ای جهان می‌شود

سومین نماینده بوکس ایران راهی لیگ حرفه‌ای جهان می‌شود

سومین نماینده ایران در لیگ حرفه ای بوکس جهان سه شنبه 26 خرداد به روسیه اعزام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امین قاسمی پور بوکسور وزن 69 کیلوگرم که سومین نماینده ایران در لیگ حرفه ای بوکس است سه شنبه 26 خرداد به مسکو اعزام می شود. اکبر احدی(سرمربی) و بهرامی نژاد(مربی بدنساز) نیز در این مسابقه وی را همراهی می کنند.

قرعه کشی این رقابتها روز پنجشنبه 28 خرداد است و قاسمی پور نیز جمعه به روی رینگ می رود. پیش از وی سجاد محمدپور و احسان روزبهانی در رقابتهای لیگ حرفه ای بوکس جهان حضور داشته اند.

لیگ حرفه ای بوکس جهان بین برترین بوکسورهای هر وزن و به میزبانی کشورهای مختلف برگزار می شود و نفرات برتر آن ضمن کسب کمربند طلایی سهمیه حضور در المپیک ریو را نیز کسب می کنند.

کد مطلب 2778047

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