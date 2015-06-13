واکنش وزارت بهداشت به ادعای قاچاق اعضا در یک بیمارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبری با عنوان بیمارستان متخلف قاچاق اعضای بدن تعطیل شد، روابط عمومی وزارت بهداشت، با ارسال جوابیه‌ای با استناد به سخنان رئیس اداره پیوند اعضا و بیماری‌های این وزارتخانه ، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.

در حالی که با فرهنگ سازی خوب صورت گرفته شاهد رشد اهدای عضو در کشور که نتیجه آن نجات جان بیماران نیازمند عضو پیوندی است، هستیم باید پرسید با کدام مستند و دلیل قانونی صحبت از قاچاق اعضای بدن می‌کنند و در حالی که سیستم بسیار نظام مندی برای اهدای عضو و پیوند اعضا در کشور وجود دارد و ادعای قاچاق اعضا در یک بیمارستان صحت ندارد.

دکتر کتایون نجفی زاده رئیس اداره پیوند اعضا و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت در واکنش به خبر بیمارستان متخلف قاچاق اعضای بدن تعطیل شد،تاکید کرد: اولاً هیچ‌ بیمارستانی به دلیل تخلف در زمینه پیوند در کشور تعطیل نشده است، ضمن اینکه اصولا بر اساس مصوبه شورای عالی پیوند هیچ گونه پیوند عضوی در بیمارستان‌های خصوصی انجام نمی‌شود و تنها بیمارستان‌های دولتی مجاز به پیوند اعضا هستند.

وی تاکید کرد: تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است تا فرهنگ اهدای عضو در جامعه نهادینه شود و به دور از اخلاق است که از سر ناآگاهی و با اطلاعات ناقص و انتخاب تیتر اغراق آمیز و نادرست این گونه اذهان عمومی را نسبت به فرهنگ اهدای عضو و پیوند اعضا مغشوش کرده و صحبت از تعطیلی بیمارستانی به عمل بیاوریم که در واقعیت وجود خارجی ندارد.

نجفی زاده یادآور شد: در گذشته در یکی از بیمارستان‌های جنوب تهران تخلفی در خصوص پیوند اتباع صورت گرفته بود، آن هم به این صورت بود که کلیه فرد ایرانی به فرد غیرایرانی پیوند زده شده بود که چون این مسئله بر اساس قوانین، خلاف است، بلافاصله با مسئولان بیمارستان و پزشک متخلف برخورد قانونی صورت گرفت.

وی ادامه داد: پس از آن با درایت وزیر محترم بهداشت و در شورای عالی پیوند، موضوع طرح و بر این اساس علاوه بر تأکید مجدد ممنوعیت پیوند افراد ایرانی به غیر ایرانی که از قبل هم وجود داشته است، پیوند اتباع خارجی از هموطنان خود نیز به استثنای افاغنه مقیم ایران ممنوع شد، همچنین در این شورا ممنوعیت انجام عمل پیوند اعضا در بیمارستان‌های خصوصی نیز مصوب شد.

نجفی زاده در خصوص بخش دیگری از این خبر که به نوعی نگرانی نسبت به نیاز همسایگان کشور به خدمات درمانی کشور را مطرح کرده است، گفت: در این زمینه نیز خوشبختانه با تلاش متخصصان پیوند در کشور ایران برای کمک به کشورهای منطقه‌، آموزش متخصصان این کشورها در مراکز پیوند ایران از یک سال گذشته آغاز شده است و همچنین پزشکان متخصص ایران اسلامی نیز برای آموزش به این کشورها اعزام شده‌اند.

رئیس اداره پیوند و اهدای عضو و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت به ارائه آمار ۲۷ هزاربیمار دیالیزی در کشور پرداخت که شمار زیادی از آنها نیازمند پیوند هستند و سالانه ۱۵ درصد جان خود را از دست می‌دهند و از این روست که بیماران نیازمند به اهدای پیوند عضو کلیه ایرانی در اولویت پیوند قرار دارند و آیا در چنین وضعیتی می‌توان اتباع غیر ایرانی را در اولویت گذاشت؟

وی در ادامه گفت: در حال حاضر تمامی پیوندهای کلیه از فرد زنده تنها در بیمارستان‌های دولتی و از مسیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی انجام می‌شود و پیوند کلیه از افراد مرگ مغزی تنها در بیمارستان‌های دولتی قابل انجام است که تحت نظارت کامل وزارت بهداشت است.

نجفی زاده افزود: درمانگاهی که به آن اشاره شده است، درمانگاهی بوده که به دلیل تعمیرات در تعطیلی به سر می‌برد و بنا بر اعلام اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت تا امروز هیچ بیمارستانی به دلیل تخلف در زمینه پیوند تعطیل نشده است.