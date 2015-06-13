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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۲:۲۴

۲۰ کشته و زخمی در درگیری های ارتش اوکراین با جدایی طلبان

۲۰ کشته و زخمی در درگیری های ارتش اوکراین با جدایی طلبان

ارتش اوکراین اعلام کرد با گذشت ۴ ماه از عمر توافقنامه آتش بس با مخالفان ، ۶ نیروی ارتش این کشور در درگیری های جداگانه در شرق این کشور کشته و ۱۴ نفر نیز زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، توافقنامه آتش بس در اوکراین با حضور رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه باعث توقف درگیری های شدید در این کشور شد اما همچنان روزانه تعدادی از افراد از نیروهای دولتی یا جدایی طلبان کشته می شوند.

ناظران بین المللی هشدار می دهند امکان شعله ور شدن درگیری هایی حتی شدیدتر از قبل در اوکراین وجود دارد. آندری لیسنکو سخنگوی ارتش اوکراین اعلام کرد که اوضاع به ویژه در نزدیکی فرودگاه شهر دونتسک که در اختیار مخالفان است، وخیم است.

همزمان مخالفان نیروهای دولتی را متهم می کنند که به روستای اوکتیبرسکی در نزدیکی دونتسک حمله کرده اند که در نتیجه آن دو نفر از شهروندان زخمی شده اند.

روز پنجشنبه سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد علیرغم توافقات اعلام شده در موافقتنامه آتش بس مینسک، هیچ یک از طرفین تجهیزات و ادوات سنگین نظامی خود را از منطقه درگیری ها عقب نکشیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کد مطلب 2778073

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