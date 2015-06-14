حمایت از دولت در شرایط کنونی وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی محمدی تاکندی شنبه شب در همایش حامیان دولت تدبیر و امید که به همت انجمن اسلامی معلمان شهرستان آبیک در فرهنگسرای باران این شهرستان با حضور حجت الاسلام قوامی نماینده مردم قزوین در دور ششم مجلس شورای اسلامی، برخی از اعضای شورای شهر و فرهنگیان شهرستان آبیک برگزار شد، گفت: امام خمینی (ره) با رهبری بسیار ارزنده توانست انقلاب را به خوبی هدایت کند و مردم ایران را به جایگاه والایی برساند.

وی تصریح کرد: تا پیش از انقلاب روحانیت جایگاه خوبی نداشت و همواره توسط پلیس مورد تحقیر و تحت فشار قرار می گرفت اما پس از پیروزی انقلاب این رویه تغییر کرد و امروز شاهد آن هستیم که روحانیت از جایگاه و احترام ویژه ای برخوردار است.

آیت الله تاکندی با تبریک سالروز پیروزی دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری از رد صلاحیت برخی از بزرگان در انتخابات گذشته ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت: رد صلاحیت ها باید با دقت بیشتری انجام شود تا بتوان از ظرفیت ها و تجربیات بزرگان و نخبگان سیاسی کشور بیش از پیش استفاده کرد.

نماینده پیشین مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: هرکس به اندازه مسئولیتی که دارد باید دین خود را به انقلاب ادا کند و از دولت حمایت کند تا مسئولان اجرایی کشور بتوانند با قدرت کارها را به پیش ببرند.

وی ضمن تأکید بر حفظ وحدت و همدلی بیان کرد: امام (ره) با حفظ وحدت جامعه انقلاب را به پیروزی رساند و بعد از آن حفظ وحدت را مدیریت کرد و امروز هم با پیروی از رهبر باید همان مسیر صحیح را دنبال کنیم.

آیت الله تاکندی ضمن تأکید بر حمایت از دولت اظهارداشت: باید از دولت و تیم مذاکره کننده که مورد تأیید رهبری است حمایت کنیم و برخی ها نباید با الفاظ و عناوینی علیه تیم مذاکره کننده، اقدامات مفید آنها را زیر سؤال ببرند و انتقادهای غیر منصفانه داشته باشند.

در ادامه مهرداد یحیایی مدیر آموزش و پرورش آبیک اظهار داشت: در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد که به پیروزی دولت تدبیر و امید منجر شد بزرگان زیادی از اصلاحات از حق خود گذشتند تا این مهم محقق شود و فضای کشور تغییر کند.

یحیایی از بزرگان اصلاحات استان درخواست کرد همواره در کنار مسئولان، مدیران و همچنین جریان اصلاحات قرار گیرند و تجربیات خود را در اختیار آنها قرار دهند.

همچنین نماینده پیشین مردم قزوین در دور ششم مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت: دولتمردان مدیرانی را برای اداره امور کشور انتخاب کنند که با دانش و امین باشند.

حجت الاسلام سید ناصر قوامی اظهار داشت: باید مدیرانی سالم وامانتدار روی کار بیایند تا مانند دولت قبل کشور دچار فسادهای مالی و اقتصادی نشود.

وی تصریح کرد: اگر مدیران امین باشند، پرونده های ۳ هزار میلیاردی که در دولت قبل اتفاق افتاد هرگز تکرار نمی شود لذا ضروری است دولت در انتخاب مدیران کشور دقت بیشتری کند.

حجت الاسلام قوامی بیان کرد: بی اهمیتی به قطعنامه شورای امنیت سبب شد کشور وارد بحران و تحریم شود و امروز دولت تدبیر و امید مدت هاست برای رفع تحریم هایی که از نگاه برخی کاغذ پاره ای بیش نبود با ۶ کشور قدرتمند مذاکره کند.

نماینده پیشین مردم قزوین در دور ششم مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مشکلات کنونی کشور نشان می دهد مدیریت کشور در مسیر خوبی قرار نداشته و باید با انتخاب مدیران با درایت کشور در مسیر پیشرفت قرار گیرد.