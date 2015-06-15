برای جذب جوانان به مسجد باید از اصول دین آغاز کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا اعوانی چهره ماندگار فلسفه ایران درباره کارکردهای مهم مساجد در کشورمان گفت: حضرت رسول(ص) میفرمایند که خداوند تمام زمین را برای ما مسجد قرار داده است. مسجد جای طاهر و طهوری است و باید برای خالص شدن و عبادت در مساجد حضور پیدا کنیم. ارتباط با مساجد و حضور در آن جوانان را دارای ویژگیهای شخصیتی متمایزی میکند تا جایی که هم برای خود و هم خانواده افراد مفیدی در اجتماع میشوند.
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در ادامه یادآور شد: البته این طور نباید تصور کنیم که فقط مساجد محل نماز هستند، باید تمام زمینها را به اقامه نماز اختصاص دهیم و انسان با خلوص نیت، نماز بخواند.
اعوانی با اشاره به اینکه انسانهای تقواپیشه، دیگران را برای حضور در مساجد دعوت و یاری میکنند، توضیح داد: اگر از دیگر فعالیتهای فرهنگی و اعتقادی شروع کنیم برای قرابت با خداوند انسانها را میتوانیم آماده کنیم و مساجد بهترین مکانی است که جوانان را میتوانیم با مسائل اعتقادی، دینی و حتی مسایل اجتماعی جامعه آشنا کنیم.
چهره ماندگار فلسفه ایران در پاسخ به این سؤال که چگونه میتوان جوانان را به مساجد جذب کرد، اظهار داشت: همان طور که گفتم تنها با نماز نمیتوان چنین کاری کرد، چرا که این جبر دینی میشود. در حال حاضر اگر از مسائل اصول دین آغاز کنیم جوانان بهتر جذب میشوند، مثلاً به مسائلی همچون توحید، معاد و نبوت بپردازیم و اینها را تبیین کنیم. از این طریق جوانان و دیگر افراد را به مساجد جذب میکنیم. جوانان از طریق فروع دین جذب مساجد نمیشوند چرا که ابتدا باید اصول را بفهمند و سؤالاتشان پاسخ داده شود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره اهمیت حضور جوانان در مساجد اظهار داشت: حضور جوانان نقطه عطفی در مساجد و باعث شور و نشاط بیشتر میشود، امامان جماعت نیز میتوانند در این راستا تلاش کرده و با اخلاق خوش و مهربانی مردم را در صفهای نماز ترغیب کنند و پیش و پس از آن نیز در مساجد حضور داشته باشند و بتوانند با مردم ارتباط خوبی برقرار کنند.
اعوانی در پایان سخنانش تأکید کرد: حضور فعال امامان جماعت در مساجد نقطه عطف رونق فعالیتهای مساجد است و این هم راههای خاص خود را دارد که با تک شغله بودن آنها و برگزاری جلسات آموزشی برای امامان جماعت فراهم میشود.
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