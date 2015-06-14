تبدیل فاضلاب صنعتی به آب با یک روش جدید

احمد بهراد- کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب مجری طرح «تصفیه فاضلاب به روش الکتروکئوگولاسیون » در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این روش را برای تصفیه فاضلاب های صنعتی به کار گرفتیم تا از این طریق بتوانیم آب غیر قابل شرب جهت آبیاری باغ و باغچه و خیلی مصارف دیگر تولید کنیم.

وی با بیان اینکه این روش جدیدی است که با ترکیب چند فرایند در یک راکتور، با راندمان بالا می تواند برای تصفیه فاضلاب های صنعتی به کار رود، اظهار داشت: به دلیل اینکه فاضلاب های صنعتی به روش های معمولی قابل تصفیه نیستند، از روش الکتروکئوگولاسیون که دارای سه فرایند است به تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانجات پرداختیم.

وی با بیان اینکه این روش با جریان برق با دو الکترود و یون آلومینیوم انجام می گیرد، افزود: به دلیل وجود الکترودهای آهن و آلومینیوم در سیستم تصفیه کننده، فرایند انعقاد و لخته سازی فاضلاب رخ می دهد و فاضلاب ته نشین می شود که با ته نشین شدن مواد سنگین و با تجزیه فاضلاب، گازهای هیدروژن و اکسیژن تولید و سبب شناور سازی و حذف الاینده ها از فاضلاب می شود.

بهراد در ادامه گفت: در مرحله بعد به دلیل تولید انواع اکساینده ها در فرایند تصفیه، ترکیبات کلر، رادیکال هیدروکسیل، پراکسید هیدروژن و ازن از ترکیب پراکسید هیدروژن و ازن فرایند اکسیداسیون پیشرفته تشکیل می شود و بعد از آن گندزدایی فاضلاب انجام می شود.

وی افزود: بعد از این روش های تصفیه فاضلاب، آب غیر قابل شربی به وجود می آید که می توان از آن برای آبیاری باغ و باغچه و مصارف دیگر استفاده کرد.

وی در خصوص مزایای این روش اظهار داشت:راندمان بالای تصفیه فاضلاب، کاهش هزینه های تصفیه فاضلاب های صنعتی بسیار آلوده، عدم نیاز به مواد شیمیایی ، قابلیت بهره برداری به صورت ناپیوسته از مزایای استفاده از روش الکتروکئوگولاسیون به شمار می رود.

بهراد عنوان کرد: این روش به صورت پایلوت در دو کارخانه لبنی و کاغذ سازی انجام گرفته که نتایج آن مفید و موثر بوده است. همچنین این روش راندمان بالایی دارد در حالیکه چند فرایند را در یک راکتور انجام می دهد.