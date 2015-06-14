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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۵۶

تفرشی اعلام کرد:

حمایت از دانش آموزان کم بضاعت ملارد توسط آموزش و پرورش

حمایت از دانش آموزان کم بضاعت ملارد توسط آموزش و پرورش

ملارد-رییس آموزش و پرورش ملارد گفت:حمایت از دانش آموزان کم بضاعت ملارد توسط آموزش و پرورش دنبال می شود.

محمد قادری تفرشی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به لزوم توزیع متوازن امکانات آموزشی در شهرستان ملارد اظـهار داشت:کمبود و محدودیت مدارس تخصصی کار و دانش وفنی وحرفـه ای باعث افزایش تـردد و هزینه های رفت وآمد دانش آموزان به اینگونه مدارس در صفا دشت،اندیشه و کرج می شد که خوشبختانه با افتتاح دو مدرسه تا حدودی محدودیت های موجود در این حوزه کاهش یافت.

رییس آموزش و پرورش ملارد افزود: بهره برداری از مدرسه کار آفرینان یک و دو در شهر ملارد و تحصیل بیش از بیش از دویست تن از دانش آموزان پسر و احداث مدرسه دخترانه فنی و حرفه ای در فاز سه شهرک مارلیک با دویست دانش آموز از اقدامات سازنده ای بـود در این شهرستان عملیاتی شد.

وی گفت:به تـبع بهره برداری از این مـدارس تاثیر بسزایی در کـاهش هـزینه های تحـصیلی دانش آموزان ایفـا می کند و محصلان این شهرستان مجبور نیستند برای آموزش رشته های تخصصی مورد علاقه خویش به شهرهای اطراف تردد کنند.

تفرشی عنوان کرد: به منظور کاهش هزینه های تحصیلی دانش آموزان در برخی اقلام تمهیداتی در نظر گرفته شد که تهیه و تـوزیع مانتو با تخفیف ده درصدی برای دانش آموزان دختر که وضعیت مالی مناسبی برخوردار نبودند  تـوسط خیاطانی که شناسایی شده اند و علاقه مند به فعالیت در چنین حوزه هایی هستند از نمونه های آن به شمار می رود.  

کد مطلب 2778138

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