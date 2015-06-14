دشمن برای تهی سازی اعتقادی و فرهنگی جوانان سرمایه گذاری کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام سیفعلی محمدزاده یکشنبه در همایش طلایه داران تبلیغ در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: دشمن در زمینه بی هویت کردن و سست کردن اعتقادات جوانان و نوجوانان ما سرمایه گذاری کرده تا بتواند نیروی جوان ما را از لحاظ فرهنگی و اعتقادی ضعیف کند.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ماه ضیافت الهی گفت: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است تا روحانیان در راستای اشاعه فرهنگ دینی و اعتقادی جامعه فعالیت ساعی داشته و عموم مردم به خصوص جوانان و نوجوانان را با ابعاد و زوایای مختلف امامت و ولایت آشنا کنند.

امام جمعه شهرستان شبستر با اشاره به تاثیر روحانیت در آشنایی و جذب به سمت باورهای دینی و مذهبی افزود: امروز این قشر بهترین مرجع برای پاسخ به شبهات دینی و اعتقادی مردم خصوصاً جوانان هستند و باید از این فرصت ممتاز بهره برداری شود و از مبلغان انتظار می رود در برنامه های فرهنگی، جلسات دینی و سخنرانی مجالس مختلف به موضوعات و مسائل اجتماعی بویژه ازدواج و طلاق، اعتیاد، عفاف وحجاب، روزه داری و اخلاق اسلامی اهمیت داده و به صورت مستمر آنها را پیگیری کنند.

حجت‌ الاسلام محمدزاده در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: روحانیت در همه زمان ها نقش اساسی را در فرهنگ سازی دینی جامعه داشته اند و ارشاد و هدایت جامعه از وظایف مبلغان است زیرا امروز با توطئه های جدیدی از سوی استکبار جهانی رو به رو هستیم و در این موقعیت حساس باید دقیق و هوشیارانه عمل کنیم.

گفتنی است در این جلسه روحانیان در خصوص مسائل فرهنگی اعم از مشکلات اعزام مبلغ و برگزاری مراسم ملی و مذهبی در ایام سال و سایر مباحثی که با آن روبرو هستند، به بحث و تبادل نظر پرداختند.