  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۲۸

حجت الاسلام محمدزاده:

دشمن برای تهی سازی اعتقادی و فرهنگی جوانان سرمایه گذاری کرده است

دشمن برای تهی سازی اعتقادی و فرهنگی جوانان سرمایه گذاری کرده است

شبستر - امام جمعه شهرستان شبستر گفت: دشمن بدنبال تضعیف و تهی سازی اعتقادی و فرهنگی جوانان کشور با سرمایه گذاری در این حوزه هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام سیفعلی محمدزاده یکشنبه در همایش طلایه داران تبلیغ در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: دشمن در زمینه بی هویت کردن و سست کردن اعتقادات جوانان و نوجوانان ما سرمایه گذاری کرده تا بتواند نیروی جوان ما را از لحاظ فرهنگی و اعتقادی ضعیف کند.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ماه ضیافت الهی گفت: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است تا روحانیان در راستای اشاعه فرهنگ دینی و اعتقادی جامعه فعالیت ساعی داشته و عموم مردم به خصوص جوانان و نوجوانان را با ابعاد و زوایای مختلف امامت و ولایت آشنا کنند.

امام جمعه شهرستان شبستر با اشاره به تاثیر روحانیت در آشنایی و جذب به سمت باورهای دینی و مذهبی افزود: امروز این قشر بهترین مرجع برای پاسخ به شبهات دینی و اعتقادی مردم خصوصاً جوانان هستند و باید از این فرصت ممتاز بهره برداری شود و از مبلغان انتظار می رود در برنامه های فرهنگی، جلسات دینی و سخنرانی مجالس مختلف به موضوعات و مسائل اجتماعی بویژه ازدواج و طلاق، اعتیاد، عفاف وحجاب، روزه داری و اخلاق اسلامی اهمیت داده و به صورت مستمر آنها را پیگیری کنند.

حجت‌ الاسلام محمدزاده در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: روحانیت در همه زمان ها نقش اساسی را در فرهنگ سازی دینی جامعه داشته اند و ارشاد و هدایت جامعه از وظایف مبلغان است زیرا امروز با توطئه های جدیدی از سوی استکبار جهانی رو به رو هستیم و در این موقعیت حساس باید دقیق و هوشیارانه عمل کنیم.

گفتنی است در این جلسه روحانیان در خصوص مسائل فرهنگی اعم از مشکلات اعزام مبلغ و برگزاری مراسم ملی و مذهبی در ایام سال و سایر مباحثی که با آن روبرو هستند، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کد مطلب 2778150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها