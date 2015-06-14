به گزارش خبرنگار مهر، خشونت خانگی، مطمئناً حق حیات، حق مصونیت از اقدامات غیر انسانی، حق تعالی جسمی و روحی و مصونیت از شکنجه را نقض می کند. این حقوق در سطح بین المللی شناسایی شده اند. بنابراین قانون حقوق بشر می تواند پتانسیل بالایی داشته باشد که در رابطه با خشونت خانگی بتوان از آن استفاده کرد.

هر چند قانون حقوق بشر بین الملل از زمان پیدایش به این موضوع بسیار پرداخته است به طوریکه قرن آخر شاهد ظهور همه معاهدات حقوق بشر بین الملل بوده و این کنوانسیونها تأثیر زیادی بر جهان داشتند. با این حال به نظر می رسد که عوامل خاصی وجود دارند که از حصول کارایی معاهدات وضع شده در رابطه با موضوع خشونت خانگی می کاهند. از عوامل اصلی عدم این کارایی، قدرت دولتها و عدم ضمانت اجرای کنوانسیونها و اسناد بین المللی می باشد که تبعیضاتی را خصوصاً بر علیه زنان روا می دارند و حقوق اجتماعی و اقتصادی آنها را به رسمیت نمی شناسند. بنابراین این تسلسل ادامه یافته و همچنان حقوق میلیونها نفر در سرتا سر جهان نقض می شود.

به منظور تشریح مشکلات و مسائل ذکر شده، کتاب پیش رو به ارزیابی مزیتهای قانون حقوق بشر بین الملل در خصوص خشونت خانگی می پردازد و این موضوع را بررسی می کند چه شاخصه هایی را حامیان و مدافعان حقوق بشر احساس می کنند که باید برای محو خشونت خانگی در این حیطه وجود داشته باشد؟ و اینکه آیا این بخش از قانون می تواند بر حصول این شاخصه ها تأثیر گذارد یا خیر؟

بدین منظور، نویسنده به تشریح خشونت خانگی در انگلستان پرداخته و سعی نموده تا با ارائه مثالهایی عملی به واکنش دولتی، دادگاه های دولتی و بین المللی به ارائه راهکار ها و سیاست های حمایتی اقدام نماید.

مشکلات بالقوه درباره کارایی قانون حقوق بشر بین الملل در رویارویی با خشونت خانگی، ویژگی های حقوق قانونی در زمینه خشونت خانگی، علم حقوق در حوزه حقوق بشر در دادگاه های اروپایی، قانون حقوق بشر ۱۹۹۸، آیا دادگاه های ایالت ینگدام با مشکل روبرو شدند؟، رویکرد هیئت های حقوق بشر بین الملل درباره خشونت خانگی، اجرای بیانیه های هیئت های بین المللی حقوق بشر در ایالت کینگدام، فصول ششگانه این کتاب را تشکیل می دهند.

کتاب «قانون حقوق بشر بین الملل و خشونت خانگی» نوشته رونالق مک کوایگ با ترجمه مژگان امراللهی بیوکی، برای نوبت اول در سالجاری در۱۸۳ صفحه از سوی انتشارات جامعه شناسان منتشر شده است.