کسب ۲ مدال نمایندگان قم در مسابقات پرورش اندام کشور

مجید تلخابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور در بخش لیفت و پرس سینه در حالی روز گذشته در کرج برگزار شد که ۲ ورزشکار قمی در این مسابقات به مدال‌های خوشرنگی دست یافتند.

وی افزود: در پیکارهای لیفت و پرس سینه در چارچوب مسابقات قهرمانی کشور با شرکت نفرات برتر و قهرمانان پرورش اندام ۲ ورزشکار قمی موفق شدند به یک مدال طلا در بخش بزرگسالان و یک مدال نقره در بخش جوانان دست پیدا کنند.

رئیس هیئت پرورش اندام استان قم گفت: در شرایطی که این ورزشکاران با هدایت محمود شاه محمدی در مسابقات شرکت کرده بودند، در رده سنی جوانان یک ورزشکار قمی با نام سعید کاظمی اصل موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد و با کسب عنوان دوم و مدال نقره به کار خود در این مسابقات پایان دهد.

تلخابی بیان داشت: این ورزشکار قمی با درخشش در این مسابقات برای حضور در اردوی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات جام جهانی برزیل دعوت شد تا افتخار جدیدی برای پرورش اندام قم به دست آید.

وی عنوان کرد: نماینده پرورش اندام قم در رده سنی بزرگسالان در رده مستر ۲ مظفر نعمتی بود که به مدال طلا دست پیدا کرد و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را به دست آورد تا تیم پرورش اندام قم به ۲ مدال این مسابقات دست یابد.

رئیس هیئت پرورش اندام استان قم در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم به پاس سال‌ها مجاهدت و ایثار حمید احمدی نیا قهرمان بدنسازی و پرورش اندام و علی هوشمند قهرمان پاورلیفتینگ استان قم از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی و ۸ سال دفاع مقدس کشورمان، با حضور در منزل این عزیزان به رسم یادبود با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آورد.