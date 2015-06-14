خدمت به فرزندان شاهد رسالت همه مسئولان و نمایندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش بزرگ فرزندان شاهد شنبه شب با حضور حجت الاسلام مرتضی حسینی، روح الله عباسپور، داود محمدی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، محمد مهدی مفتح عضو فراکسیون شاهد، مهاجری مدیرکل امور حقوقی و حسینی مشاور امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در سالن شهید بابایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

محمد مهدی مفتح در این همایش گفت: رسالت همه نمایندگان و مسئولان خدمت بی منت به فرزندان شاهد است و در چارچوب قانون تلاش می کنیم به نیازهای فرزندان شاهد رسیدگی کرده و پاسخگوی آنها باشیم.

وی افزود: در خصوص واگذاری زمین و ساخت مسکن هم با مشکلات این حوزه مسئولان در بخش مسکن مهر اقدام کردند که ما نیز تابع این شرایط هستیم و امیدواریم در این بخش نیز بتوانیم پاسخگو باشیم.

در این نشست تعدادی از فرزندان شاهد مشکلات خود را مطرح کردند که تامین مسکن، بی توجهی وزارت علوم به رای کمیسیون اصل ۹۰، قانون سنوات ارفاقی، قانون خدمات کشوری و تفسیر به رای قوانین از جمله مسائل مطرح شده فرزندان شاهد بود.

در ادامه داود محمدی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات فرزندان شاهد گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از معاون وزیر علوم دعوت کرد تا موضوع بورسیه ها تشریح شود که اعلام کردند در دیوان محاسبات موانعی هست که باید برطرف شود.

وی افزود: قرار شده جلسه دیگری در هفته جاری با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و موضوع مورد بررسی قرار گیرد که اگر این موضوع تعیین تکلیف نشود ضمن پیگیری آن را به مقامات ذیصلاح ارجاع خواهیم داد.

استان قزوین دارای ۱۹۵۰ فرزند شاهد و ایثارگر است.