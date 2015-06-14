به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان پیش از ظهر یکشنبه در گردهمایی بزرگ مبلغان دینی اعزامی ماه مبارک رمضان که در مسجد اعظم قم برگزار شد، در مورد حساسیت مذاکرات هسته‌ای اظهار کرد: تیم مذاکره کننده نه اجازه دارد و نه این کار را می‌کند که خارج از موضوع هسته‌ای صحبتی با آمریکا داشته باشد.

وی گفت: متأسفانه فهم غلطی در بین برخی دوستان ما در حوزه‌های عربی وجود دارد که می‌گویند بین ایران و آمریکا چه گذشته که آمریکا، عراق را دو دستی تقدیم ایران کرده است.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه تاکید کرد: آمریکایی‌ها با سرخوردگی از عراق خارج شدند و ما با سرافرازی می‌گوییم که نیروهای مقاومت شیعه در حال نابودی گروه‌های تروریستی هستند.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه امروز همه از وحدت ایران و عراق وحشت دارند، تصریح کرد: عراق و ایران دو جریان متراکم و فهیم شیعه را در منطقه تشکیل می‌دهند، منابع نفتی عظیمی دارند و می‌توانند تحولات جدید را در منطقه ایجاد کنند.

به گفته معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه، برخی از کسانی که با سرشکستگی از عراق خارج شدند می‌خواهند به بهانه از بین بردن داعش وارد عراق شوند.

بیداری اسلامی همچنان جاری است

امیرعبداللهیان در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح تحولات منطقه‌ای اظهار کرد: پدیده بیداری اسلامی که نمود و بروز آن را در چند سال گذشته در منطقه شاهد هستیم از تونس و مصر در شمال آفریقا تا بحرین و یمن در جنوب حوزه خلیج فارس همچنان جاری و ساری است.

وی گفت: البته این بیداری اسلامی و حرکت‌های مردمی در برخی کشورها با سرکوب مواجه شده، در برخی دیگر به خشونت کشیده شده و در بعضی کشورها نوعی مهندسی معکوس توسط دستگاه امنیتی نظام صهیونیستی و همراهی برخی کشورهای منطقه این گونه طراحی شده که اگر قرار است متحدین آمریکا در برخی کشورها سرنگون شوند چرا متحدین جمهوری اسلامی ایران سرنگون نشوند.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با بیان اینکه همه تحولاتی که منجر به تضعیف شدید رژیم صهیونیستی و تقویت جبهه مقاومت شده ریشه در اندیشه‌های انقلاب اسلامی دارد، تصریح کرد: در جامعه بسته مصر جمعی از دختران و پسران که از جامعه دانشگاهی بودند، نگاه به انقلاب اسلامی را دلیل حرکت‌های آزادی‌خواهانه خود می‌دانستند.

امیرعبداللهیان پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران را انگیزه مهمی برای حرکت‌های بیداری‌خواهانه جوانان مصر دانست و افزود: جوانان مصر می‌گفتند در گذشته طوری وانمود می‌شد که ایرانی‌ها متحجر هستند ولی جمهوری اسلامی ایران در مقابل کشورهای ابرقدرت‌های جهانی ایستاده و به پیشرفت‌های علمی و توسعه‌ای فراوانی رسیده است.

وی گفت: وقتی البرادعی در وین اعلام کرد که میانگین سنی دانشنمدان هسته‌ای ایران ۲۴ تا ۲۷ ساله است، این نکته برای جوانان مصر که بنده با آنها گفتگو می‌کردم خیره کننده تلقی می‌شد.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه معتقد است که پدیده بیداری اسلامی در مصر به دلیل اشتباهات محمد مرسی و برخی رهبران اخوان المسلمین، شرایط جدیدی را رقم زده ولی حرکت بیداری اسلامی در این کشور متوقف نشده است.

دشمنان محور مقاومت در حال سقوط هستند

وی با بیان اینکه دشمنان می‌دانند انقلاب در منطقه همچنان نمود و بروز دارد، اظهار کرد: دشمنان در منطقه به گونه‌ای رفتار می‌کنند که کسی جرات نکند دنبال بیداری اسلامی است اما دشمنان محور مقاومت یکی پس از دیگری در حال سقوط و محور مقاومت در حال تقویت است.

امیرعبداللهیان اضافه کرد: رژیم صهیونیستی و نظام سطله طراحی‌های معکوس ایجاد کردند که متاسفانه برخی کشورهای ناآگاه منطقه با آنها همراهی کردند. نقطه شروع این جریان معکوس در سوریه بود و نقطه فعلی آن داعش است.

وی با بیان اینکه معمولا انقلاب‌ها از حاشیه مرزی کشورها آغاز نمی‌شود، به تلاش‌های گسترده دشمنان در سوریه اشاره کرد و گفت: دو بار دمشق به مرز سقوط رسیده ولی هوشمندی و اقدامات به موقع مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی ایران مانع از این اقدام شده است.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه به نقش مهم ارتش سوریه و بشار اسد برای دفاع جانانه از کشورشان اشاره کرد و افزود: ۹۴ کشور جهان با هر ابزاری به صحنه آمدند تا نظام سوریه را ساقط و محور مقاومت را تضعیف کنند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران حمایت همه‌جانبه‌ای از سوریه و بشار اسد داشته و خواهد داشت و مقام معظم رهبری با تیزبینی خاصی که دارند تاکید کردند که نظام سوریه اگر خدای ناکرده شکست بخورد دشمنان سراغ عراق و جمهوری اسلامی ایران می‌روند.

سیاستهای آمریکا در منطقه شکست خورده است

امیرعبداللهیان تاکید کرد: وقتی سال ۲۰۰۳ آمریکایی‌ها می‌خواستند عراق را اشغال کنند، چراغ قوه آنها انگلیس بود چون به لحاظ نرم‌افزاری شناخت کافی نداشتند.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با بیان اینکه سیاست‌های آمریکایی‌ها در منطقه شکست خورده است، اظهار کرد: آنها تلاش می‌کنند از تجارب خود در افغانستان و عراق حداکثر استفاده را بکنند تا در منطقه حضور داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود داعش را محصول سرویس‌های جاسوسی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد: برخی از کسانی که داعش را تقویت می‌کنند به دنبال این هستند که در جهان اسلام درگیری باشد که خروجی آن بالاآمدن رژیم صهیونیستی باشد. برخی داعش را تقویت می‌کنند تا در منطقه حضور داشته باشند و برخی دیگر با نگاه معکوس دنبال تقویت داعش هستند.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه مسیر بیداری اسلامی در یمن مشاهده می‌شود، تصریح کرد: آل سعود دچار خطای استراتژیک شده که به یمن حمله کرده است. اینکه کشوری که خودش را خادم حرمین شریفین می‌داند به یک کشور اسلامی حمله کند، خطای بزرگی است ولی سعودی‌ها تلاش کردند به گونه‌ای وانمود کنند که در یمن به دنبال جنگ با ایران هستند.

وی ادامه داد: ما با همه گروه‌های یمنی به ویژه انصارالله ارتباط داریم و مخالف حمله عربستان هستیم و تلاش کردیم ائتلافی که قرار بود به رهبری سعودی‌ها انجام شود شکل نگیرد. به سعودی‌ها پیام دادیم که مسیر غلط نظامی را تجربه نکنند و بگذارند مردم یمن خودشان تصمیم بگیرند ولی آنها گوش نکردند.

وی تحولات یمن را به نفع مردم این کشور دانست و تاکید کرد: امروز عشایر یمنی چند ده کیلومتر در درون خاک عربستان پیش روی کردند و پایگاه‌های نظامی عربستان یکی پس از دیگری مورد هدف قرار می‌گیرند و خوشبختانه هیچ یک از اهدافی که عربستان در مورد یمن اعلام کرده به نتیجه نرسیده است.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه تاکید کرد: حوثی‌ها در یمن از ۲۱ استان، ۲۰ استان را در کنترل خود دارند و اگر حملات هوایی عربستان متوقف شود هیچ مشکل امنیتی در یمن به وجود نخواهد آمد.

شیطنت رسانه‌ها

وی در توصیه‌ای به مبلغان دینی اظهار کرد: دشمنان به دنبال این هستند که ناامنی‌هایی در ایران به وجود آورند و این مسیر با تدبیر و هوشیاری به شکست مواجه شده است.

امیرعبداللهیان هوشیاری مردم نسبت به توطئه‌های دشمنان را مهم دانست و افزود: امیدواریم مبلغان دینی در پیگیری تحولات بین‌المللی با منابع مستند اقدام به بیان مطالب کنند.

وی ادامه داد: راجع با مذاکرات هسته‌ای هر روز یا یک روز در میان با تیم هسته‌ای جلسه داریم ولی در برخی مواقع آنقدر حرف‌های غیرواقع در رسانه‌ها زده می‌شود که بعضی مواقع خودمان شک می‌کنیم که نکند تیم مذاکره کننده هسته‌ای چیزی گفته باشند.