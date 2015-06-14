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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۳۳

احتمال حضور تیم ملی فوتسال ایران در تورنمنت آسیای مرکزی

احتمال حضور تیم ملی فوتسال ایران در تورنمنت آسیای مرکزی

فدراسیون فوتبال ایران در نظر دارد پیش از برگزاری فوتسال جام ملت‌های آسیا، تورنمنت شش جانبه‌ای را با حضور کشورهای آسیای مرکزی برگزار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی و توسعه فوتسال در نظر دارد با توجه به برگزاری مسابقات فوتسال زیر ۲۱ سال آسیا در سال ۲۰۱۷، تورنمنتی را با همین رده سنی در منطقه آسیای مرکزی برگزار کند. در حال حاضر این موضوع به اطلاع کشورهای تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان رسیده و دو کشور هم با برگزاری این مسابقات موافقت کرده‌اند.

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال با تایید این مطلب به خبرنگار مهر، گفت: فعلا چیزی قطعی نیست و ما این موضوع را به اطلاع آنها رسانده‌‌ایم. باید در یک جلسه که روسای آسیای مرکزی حضور دارند، آنرا قطعی کنیم.

ترابیان همچنین از طرح برگزاری این تورنمنت قبل از جام ملت‌های آسیا خبر داد و تاکید کرد: ما قصد داریم قبل از حضور تیم ملی در جام ملتها که در بهمن ماه برگزار می‌شود، این تورنمنت را با همین تیم‌ها و احتمالا به میزبانی خود ازبکستان برگزار کنیم.

کد مطلب 2778192

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