فیلم/عمارت تاریخی کبیر اثری ارزشمند در بافت تاریخی گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، عمارت تاریخی کبیر، اثری ارزشمند در بافت تاریخی گرگان است که در محله دوشنبه ای قرار دارد. این مجموعه که اکنون دارای ۵ پلاک ثبتی است، متعلق به دوره ناصری و همچنین قاجار است.

بنای اصلی کبیر در دو طبقه احداث شده و دارای تزئینات چوبی و پنجره های ارسی است. تزئینات چوبی در بخش های مختلف این اثر به کار رفته و جلوه ای خاص به خانه تاریخی کبیر داده است.

متاسفانه در جوار این مجموعه ساخت و سازهای جدید انجام شده که هیچ سنخیتی با بافت تاریخی گرگان ندارد و این اثر را تحت تاثیر خود قرار داده. با این حال این خانه تاریخی همچنان سرپاست و مالکان اصلی نیز در آن زندگی می کنند.

یکی از خصوصیات این مجموعه، وجود حمام در آن قبل از واقعه کشف حجاب است، تا جایی که به گفته پژوهشگران تاریخ گرگان، حتی اهالی محل نیز از این حمام استفاده می کردند.

عمارت کبیر در طول دوران عمر خود دستخوش تغییرات و تخریب های مختلف شده، با این حال همچنان زیبایی خود را حذف کرده است.