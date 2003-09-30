توريسم بهترين ابزار معرفي فرهنگ ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر حجت الاسلام و المسلمين كروبي با شركت در مراسم افتتاح خانه گلشن در يزد به مناسبت روز جهاني جهانگردي گفت: امروزه گردشگري بازاري پر توجه دارد و از آنجا كه بيشتر جهانگردان اهل ذوق و تحقيق و فرهنگ مي باشند مي توان با جذب آنها به ديدار از كشور، ازاين صنعت به عنوان بهترين ابزار تبليغي در معرفي ايران استفاده نمود.

وي ضمن تاكيد بر لزوم رونق بخشيدن به صنعت توريسم گفت: ايران داراي سرمايه عظيمي در تاريخ، هنر و نقاط ديدني است و مي توان با تلاش براي حضور گردشگران خارجي، تبليغات منفي عليه ايران را از بين برد.

وي اضافه كرد: گردشگراني كه به ايران سفر مي كنند پس از ديدن آرامش حكم فرما بر كشور، خود عاملي تبليغي در جلب گردشگران ديگر به ايران خواهند شد.

شايان ذكر است كه خانه گلشن بنايي است كه به منظور بازسازي اماكن اقامتي ، جهت جذب توريست و اجتناب از ساخت هتلهاي بلند با همت سازان ايرانگردي و جهانگردي يزد بر پا شده است .