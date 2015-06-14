حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با اقدامات مجمع نمایندگان استان اصفهان در ارتباط با زاینده رود به عنوان یکی از اولویت‌های ضروری مدنظر برای اصفهان اظهار داشت: مسئله جاری بودن آب زاینده رود موضوعی است که برای تمامی مسئولان استانی از جمله نمایندگان مجلس در هر دوره ای از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و این امر در جلسات مستمر نمایندگان اصفهان با مسئولان وزارت نیرو در دولت نهم و دهم و نطق‌ها و تذکرات آنها در مجلس به خوبی روشن است.

وی با بیان اینکه برگزاری همین جلسات در دولت اخیر موجب شده تا شورای عالی آب مصوبات خوبی در ارتباط با زاینده رود داشته باشد، افزود: البته هنوز خلاءهای بسیاری در ارتباط با زاینده رود وجود دارد و آن طور که باید حق مطلب در ارتباط با رفع مشکلات این رودخانه عملیاتی نشده است.

نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با شاره به اینکه دولتمردان باید در ارتباط با زاینده رود احساس وظیفه کرده و خطر خشک شدن تالاب گاوخونی را به درستی درک کنند، بیان داشت: خشک شدن این تالاب نه تنها خطر جدی برای اصفهان بلکه برای بقیه شهرهای کشور نیز هست.

وی ادامه داد: ریزگردهایی ناشی از این تالاب با خشکی تالاب بیشتر می شود و خطر گرد و غبار آن تهران بزرگ را نیز مورد تهدید جدی قرار داده است بنابراین باید از الان به فکر پیشگیری از وقوع این حادثه بزرگ باشیم که البته بخش زیادی از رفع این مشکل بستگی تامی با جاری بودن زاینده رود دارد.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه رفع مشکلات خشکی زاینده رود همچنان از اولویت های مجمع نمایندگان اصفهان است، بیان داشت: جلسات مختلفی با مدیران استان برای بررسی چالشها و مشکلات استان پیش بینی کرده ایم تا با همیاری و هماهنگی مسئولان اجرایی استان تمام تلاش خود را برای رفع گوشه ای از مشکلات را برطرف کنیم.

وی یکی از مهم ترین مشکلات اصفهان را معضل اشتغال برشمرد و گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد از ظرفیت اشتغال استان غیرفعال است و چرخه صنعت‌گران اصفهان رونق ندارد که باید با هم اندیشی با مسئولان استانی در این ارتباط هرچه سریع تر چاره اندیشی شود.