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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۴۹

قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی دائمی شد

قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی دائمی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده لایحه، قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی را دائمی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش شور دوم لایحه دائمی شدن قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح تبصره‌ای از این قانون مقرر کردند معادل 10 درصد از درآمد مراکز آموزشی غیردولتی پردرآمد به تشخیص شورای نظارت مرکزی به حساب درآمد اختصاصی و ملی، واریز و به منظور کمک به توسعه آموزشی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه می‌گردد.

عنوان این لایحه از لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی به لایحه دائمی شدن قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی اصلاح شد.

نمایندگان ماده واحده این لایحه را با 144 رای موافق، چهار رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند؛ بنابراین قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی دائمی شد.

کد مطلب 2778203

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