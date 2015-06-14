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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹

پنجه باشی در گفتگو با مهر:

توسعه بدمینتون قم منوط به ایجاد پایگاه‌های قهرمانی در سطح قم است

توسعه بدمینتون قم منوط به ایجاد پایگاه‌های قهرمانی در سطح قم است

قم - رئیس هیئت بدمینتون استان قم گفت: بدمینتون قم در بخش استعدادیابی در سطح کشور یکی از استان‌های نمونه است اما توسعه هر چه بیشتر بدمینتون قم منوط به ایجاد پایگاه‌های قهرمانی در سطح قم است.

علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری خوبی که در سال‌های گذشته روی توسعه بدمینتون در رده‌های سنی پایه انجام داده‌ایم در حال حاضر ورزشکاران ما در تیم‌های ملی عضویت دارند و در جایگاه شایسته‌ای در میان استان‌ها قرار گرفته‌ایم.

وی افزود: بدمینتون قم در بخش استعدادیابی در سطح کشور یکی از استان‌های نمونه است و انتخاب قم به عنوان یکی از مراکز اصلی استعدادیابی کشور نشان‌دهنده اعتماد فدراسیون بدمینتون به قم و رضایت فدراسیون از نحوه عملکرد بدمینتون قم بود.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم گفت: در حال حاضر فعالیت بدمینتون قم در تالار بدمینتون مرحوم فرهمند در ورزشگاه شهید حیدریان متمرکز شده اما توسعه بدمینتون قم منوط به ایجاد پایگاه‌های قهرمانی در سطح قم است و به نوعی، نیاز به تمرکززدایی برای گسترش بدمینتون احساس می‌شود.

پنجه باشی بیان داشت: در حال حاضر در سطح کشور با استان‌هایی برابری می‌کنیم که چند سالن تخصصی دارند و از بودجه بسیار خوبی برخوردار هستند اما هیئت بدمینتون قم برای اعزام تیم‌ها به مسابقات قهرمانی کشور به‌ویژه در رده‌های سنی بزرگسالان مشکلات زیادی داشته است.

وی عنوان کرد: سال گذشته با وجود تلاش‌های فراوان نتوانستیم برای حضور در لیگ دسته اول بدمینتون بزرگسالان حامی مالی جذب کنیم و نتیجه این فرآیند این شد که چند بدمینتون باز درجه یک قمی مجبور به حضور در تیم های دیگر شدند.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم افزود: در صورتی که بتوانیم بودجه‌ای معقول در حدود ۴۰ میلیون تومان جذب کنیم به‌ راحتی می‌توانیم به لیگ برتر بدمینتون صعود کنیم اما این امر نیازمند مشارکت و علاقمندی بخش خصوصی از یک سو و در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی برای بخش خصوصی جهت حضور در ورزش است.

کد مطلب 2778208

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