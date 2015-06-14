علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تلاشها و سرمایهگذاری خوبی که در سالهای گذشته روی توسعه بدمینتون در ردههای سنی پایه انجام دادهایم در حال حاضر ورزشکاران ما در تیمهای ملی عضویت دارند و در جایگاه شایستهای در میان استانها قرار گرفتهایم.
وی افزود: بدمینتون قم در بخش استعدادیابی در سطح کشور یکی از استانهای نمونه است و انتخاب قم به عنوان یکی از مراکز اصلی استعدادیابی کشور نشاندهنده اعتماد فدراسیون بدمینتون به قم و رضایت فدراسیون از نحوه عملکرد بدمینتون قم بود.
رئیس هیئت بدمینتون استان قم گفت: در حال حاضر فعالیت بدمینتون قم در تالار بدمینتون مرحوم فرهمند در ورزشگاه شهید حیدریان متمرکز شده اما توسعه بدمینتون قم منوط به ایجاد پایگاههای قهرمانی در سطح قم است و به نوعی، نیاز به تمرکززدایی برای گسترش بدمینتون احساس میشود.
پنجه باشی بیان داشت: در حال حاضر در سطح کشور با استانهایی برابری میکنیم که چند سالن تخصصی دارند و از بودجه بسیار خوبی برخوردار هستند اما هیئت بدمینتون قم برای اعزام تیمها به مسابقات قهرمانی کشور بهویژه در ردههای سنی بزرگسالان مشکلات زیادی داشته است.
وی عنوان کرد: سال گذشته با وجود تلاشهای فراوان نتوانستیم برای حضور در لیگ دسته اول بدمینتون بزرگسالان حامی مالی جذب کنیم و نتیجه این فرآیند این شد که چند بدمینتون باز درجه یک قمی مجبور به حضور در تیم های دیگر شدند.
رئیس هیئت بدمینتون استان قم افزود: در صورتی که بتوانیم بودجهای معقول در حدود ۴۰ میلیون تومان جذب کنیم به راحتی میتوانیم به لیگ برتر بدمینتون صعود کنیم اما این امر نیازمند مشارکت و علاقمندی بخش خصوصی از یک سو و در نظر گرفتن سیاستهای تشویقی برای بخش خصوصی جهت حضور در ورزش است.
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