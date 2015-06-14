به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وکیلی با بیان اینکه یکی از موضوعات مالیات سال ۹۳ اصناف است که پس از نهایی شدن در جلسات مشترک در خصوص آن اطلاع رسانی خواهیم کرد، درباره دریافت الکترونیک اظهارنامه مالیاتی از مودیان گفت: مودیان برای نخستین بار مالیات خود را از طریق سامانه پرداخت و تقسیط می کنند و نیازی به مراجعه حضوری نیست.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر این نکته که هدف ما آسان سازی شرایط برای مردم و کاهش مراجعه حضوری است، اظهار داشت: برهمین اساس امکان ارائه اظهارنامه به صورت الکترونیکی فراهم شده است. استفاده از صندوق های فروش و اظهارنامه دو موضوع مهم برای ساماندهی امور مالیات عملکرد اصناف است؛ ضمن آنکه از صنوف انتظار داریم به تکالیف قانونی در این باره توجه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تقویت درآمدهای مالیاتی برای استقرار اقتصاد مقاومتی ضروری است، با اجرای طرح جامع اطلاعاتی می توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد تا اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یابد. نظام مالیاتی از جهت اشراف به اطلاعات دقیق اقتصادی پیشرفت کرده و انتظار داریم در سال های آتی درآمدهای مالیاتی با حذف پدیده فرار مالیاتی افزایش یابد.

وکیلی، میزان فرار مالیاتی را قابل توجه دانست و با اشاره به آغاز اجرای طرح جامع مالیاتی از سال ۸۸ گفت: پیش بینی کارشناسان خارجی، اجرای کامل این طرح در مدت ۷ سال است؛ در حالیکه اجرای همین سیستم در ترکیه ۱۰ سال طول کشیده است. با اجرای این طرح بزرگ همه بانک های اطلاعاتی کشور یکپارچه می شود و سخت افزار آن در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است.

وی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور آمار اطلاعات املاک و خودروهای عمومی مشمول مالیات را ندارد و دستگاه های ذیربط از ارائه آن به این سازمان خودداری می کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور، فقر اطلاعات را از مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری فرار مالیاتی دانست و گفت: دریافت اطلاعات جامع نیازمند قانون است و بسیار ضعیف هستیم اما در اصلاحیه قانون مالیات ها پیش بینی های خوبی شده است.