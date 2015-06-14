به گزارش خبرنگار مهر، معبد آناهیتای کنگاور بازمانده از دوره تاریخی اشکانی در ۴۱۱ کیلومتری پایتخت ایران قرار دارد اما وقتی می خواهید آن را ببینید باید حواستان جمع باشد در کرمانشاه تابلوی کوچک آن را رد نکنید. این معبد متعلق به ایزدبانوی آب یا همان آناهیتاست، در حال حاضر وقتی وارد این محوطه باستانی می شوید همه نوع اتفاقات را در آن می بینید جز آنچه که به هویت این اثر تاریخی مربوط است.

برخی از سنگ های این محوطه باستانی به دلیل آتش گرفتن علف های اطراف، سیاه شده است. ستون ها و سنگ های این معبد بزرگ را می توان در هر جایی از آن مشاهده کرد بدون هیچ توجیهی و یا توضیحی.اما مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه از این اتفاقات در معبد آناهیتا بی خبر است چون گفته که در عرصه این محوطه تاریخی باغ‌های شخصی وجود دارد که باید توسط میراث فرهنگی خریداری شود، این آتش‌سوزی‌ها می‌تواند مربوط به مالکان این باغ‌ها باشد.

رفت‌وآمد معتادان در این محوطه تاریخی و آتش زدن علف‌ها توسط این افراد به وضوح قابل مشاهده است این درحالی است که سال گذشته حدود ۱۵۴ میلیون تومان هزینه حصارکشی و گسترش حصارهای این مخوطه تاریخی شده بود. با این حال این اتفاق در حال انجام است و معتادان روی سنگ های تاریخی آتش به پا می کنند.

یادگاری نوشتن روی آثار تاریخی را هم که در همه جای ایران می توان مشاهده کرد از جمله روی سنگ های تاریخی این معبد.

این نوع از یادگاری نوشتن ها روی سنگ را یا به سختی می توان پاک کرد و یا غیر قابل پاک شدن هستند.

با این حال وقتی دور معبد آناهیتا را می زنید تا یکی از مهمترین آثار باستانی را بازدید کرده باشید از اینکه چطور گردشگران می توانند به راحتی وارد این محوطه شده و سپس بدون هیچ نظارتی خارج شوند افسوس می خوری. آن هم محوطه ای که آخرین بار مسعود آذرنوش و سیف الله کامبش فرد آن را ده سال پیش کاوش کرده بودند. همان زمان بین این دو باستان شناس ااختلاف نظری درباره دوره تاریخی معبد آناهیتا وجود داشت.

سیف‌الله کامبخش‌فرد، قدمت آن را به سه دوره هخامنشی، اشکانی و ساسانی نسبت می‌داد و مسعود آذرنوش باستان‌شناس دیگر، آن را کاخی ناتمام از خسروپرویز در اواخر دوره ساسانی می‌دانست با این وجود کاوش های این باستان شناسان که اکنون دیگر در قید حیات نیستند، ناتمام ماند و ده سالی می شود که کسی روی این محوطه تاریخی کار نکرده است.

مشکل دیگر این محوطه تاریخی رفع معارضات آن است وجود ملک های شخصی در این محوطه یکی از چالش های پیش روی معبد به شمار می آید به همین منظور، اعتبار یک میلیارد تومانی برای خرید این ملک ها تامین شد اما به دلیل اختلاف‌نظر با استانداری این اعتبار در جایی دیگر به جز میراث فرهنگی مورد استفاده قرار گرفت.

همه این اتفاقات برای معبد آناهیتا درحالی رخ می دهد که پرونده این محوطه باستانی ۲۷ سال پیش در فهرست میراث موقت جهانی یونسکو قرار گرفته و یکی از گزینه های ثبت جهانی به شمار می آید اما به نظر می رسد با این بی توجهی ها امیدی به جهانی شدن آن نباشد.

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عکس از احسان رستمی پور