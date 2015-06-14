​به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، رمان «نیک و گیلمونگ» که برای کودکان به رشته تحریر در آمده و تنها اثر فلییپ کیندر برای این گروه سنی است، داستان یک پسربچه و خانواده‌اش را به تصویر می‌کشد که برای نجات جان گربه‌اش مجبور به ترک زمین و زندگی در سیاره‌ای به نام پلومن می‌شوند.

به گفته کارشناسان اگر چه این رمان از جمله اثاری نیست که مخاطبان این نویسنده از او انتظار داشته باشند اما اثری ارزشمند است که ۲۰ سال پس از نگارش آن در سال ۱۹۶۶ به دست فراموشی سپرده شد و در سایه ماند تا سرانجام در سال ۱۹۸۸ درست ۶ سال پس از مرگ صاحب اثرر ، توسط نشر ویکتور گالنچ منتشر و روانه بازار کتاب انگلیس شود.

رمان نیک و گیلمونگ بعد از انتشار در سال ۱۹۸۸ به مدت ۲ سال در کتاب فروشی‌ها یافت می‌شد اما بعد از آن تعداد نسخه‌های اندکی از آن در کتابفروشی‌ها قابل دسترسی بود. سال‌ها بعد ساپترانین پرس یک نشر آمریکایی نسخه‌های محدودی از این رمان را در سال ۲۰۰۸ منتشر کرد اما تمام نسخه‌های آن خیلی زود فروخته شد و این اثر دوباره در جهان ادبیات کمیاب شد.

این روزها انتشارات ویکتورر گالنج، ناشری که برای نخستین بار رمان نیک و گیلمونگ به قلم فیلیپ کیندرد دیک را منتشر کرد، تصمیم دارد این اثرر را تا پایان سپتامبر سال جاری میلادی مجددا بازنشر و روانه بازار نشر کند.

مارکوس گیپز مدیر این انتشارات درباره بازنشر نیک و گیلمونگ نیک و گیلمونگ بعد از ۲۷ سال می گوید: مطمئن هستم که فیلیپ به نگارش این رمان افتخار می‌کند و بسیار مشتاق است تا کودکان بیشتری این داستان علمی تخیلی را بخوانند.

وی اضافه کرد: اگر غیر از این بود این کتاب چنین سرنوشتی پیدا نمی‌کرد که فیلیپ آن را بنویسد و در کشور اتاقش بگذارد و آن را فراموش کند تا سرانجام ۶ سال پس از مرگش نشرر گالنج فایل‌های آن را پیدا کند و برای انتشار آن اقدامات لازم را انجام دهد.