عملکرد ۵ درصدی شهرداری قم در حوزه عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر صبح یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به فصل هزینه‌ها در بودجه طی دو ماه اول امسال اظهار داشت: ما پس از ۱۶ سال هنوز نتوانسته‌ایم یک فهرست درست از نیروهای شهرداری داشته باشیم و لیست فهرست با عملکرد همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: در این دو ماهه رقمی که برای اضافه کار در نظر گرفته شده ۲۷ درصد رشد داشته است که البته این ممکن است به دلیل برگزاری مراسم نیمه شعبان یا ایام تعطیلات نوروز باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم افزود: در رابطه با اجاره ساختمان تحقق بودجه ۴۸۸ درصد محقق شده است که رقمی که پیشنهاد شده درست نبوده است. در زمینه هزینه خدمات شهری هم تحقق بیش از انتظار بوده است.

وی اظهار داشت: در زمینه هزینه خدمات شهری هم موفق نشدیم که کاری کنیم که قرارداد کتبی شرکت‌ها را به ما بدهند و در رابطه با پیمانکاران رفت و روب هیچ اطلاعاتی به شورا داده نشد.

حجت‌االسلام آتش‌زر خطاب به شهردار قم گفت: به نظر من این پاشنه آشیل برای شهرداری است و باید حتما شفاف‌سازی شود.

وی افزود: در شورا مصوبه‌ای است برای شفافیت کارها که پرسنلی که در سازمان‌ها کار می‌کنند حقوقشان را از همان سازمان بگیرند. قول داده بودند که این مشکل را حل کنند که هیچ اقدامی انجام نشده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در رابطه با آخرین وضعیت پیش پرداخت‌ها اطلاع دقیقی نداریم که برخی از اینها را باید پیگیری و قطعی کنند.

وی گفت: در رابطه با پیمانی که شهرداری بسته بود تا سیستم نقدی را به تعهدی تبدیل کند، عملکرد روشنی به ما ارائه نشده است.

حجت‌الاسلام آتش‌زر افزود: در بودجه سال جاری عمرانی ۶۵۰ ردیف عمرانی تعریف شده که در این دو ماه ۵۰ درصد ردیف‌ها عملکرد داشته‌اند.

مشکلات تملک با اوقاف و آستانه باید حل شود

وی افزود: تملک املاک در مسیر در این مدت ۵ درصد، بهبود امور شهری، ۸ درصد، بهبود محیط شهری ۵ درصد، ایجاد تأسیسات درآمدزا صفر درصد رشد داشته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: در زمینه تملک مشکلاتی مانند تعامل با نهادهایی مانند اوقاف و آستانه داریم که باید حل شود.

به گفته وی از مشکلات تملکات شهرداری در دو ماه ابتدایی سال تملکات قول نامه‌ای یا فقدان طرح مصوب یا عدم تخصیص اعتبارات از سوی دولت است.

حجت‌الاسلام آتش‌زر افزود: تداخل وظایف سازمان عمران و نوسازی با وظایف شهرداری یکی از مسائلی است که مشکلاتی برای ما ایجاد کرده است.

وی گفت: فقدان نقدینگی مشکل دیگری است که در شهرداری وجود دارد که موجب کندی تملک می‌شود. مشکل دیگر در برخی موارد بی توجهی به اولویت‌های تملک است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: بین شهرداری و دستگاه‌های حفار مشکلاتی وجود دارد که باید جلساتی ترتیب داده شود تا این مشکلات حل شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات این است که پنج ایستگاه آتش‌نشانی ساخته شده اما سازمان آتش‌نشانی حاضر به تحویل گرفتن این ساختمان‌ها نیست.

به گفته آتش‌زر میزان عملکرد عمرانی شهرداری در این دو ماه پنج درصد بوده و عملکرد جاری بیش از صد درصد محقق شده است.

وی با اشاره به بررسی عملکرد سازمان‌های شهرداری قم اظهار داشت: سازمان تاکسیرانی ۴۶ درصد و سازمان پایانه‌ها ۶۸ درصد تحقق درآمد داشته‌اند. سازمان آرامستان‌ها هم موفق شده ۸۶ درصد درآمدهای خودش را محقق کند.

بیشترین درآمد سازمان پارک‌ها مربوط به عوارض قطع اشجار بوده است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم گفت: سازمان پارک‌ها و فضای سبز ۶۰ درصد بودجه در این دو ماه درآمد کسب کرده که بیشترین درآمد مربوط به عوارض قطع اشجار بوده است.

وی گفت: سازمان زیباسازی هم توانسته ۶۰ درصد بودجه مصوب را محقق کند که عمده درآمدها بنر و بیلوبرد و لایت باکس بوده است.

آتش‌زر افزود: مشکلی که این سازمان دارد مربوط به تابلوهای صنوف است که اگر انجام شود درآمد سازمان صددرصد محقق می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان میادین میوه و تره بار هم توانسته ۹۷ درصد بودجه دو ماه را محقق کند و سازمان فرهنگی ورزشی عملکرد بسیار ضعیفی در این دو ماه داشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم پس از صحبت‌های رئیس کمیسیون بودجه گفت: هدف از این گزارش گیری این است که در طول سال بتوانیم نسبت به وظیفه قانونی که داریم برنامه‌ریزی کنیم که در پایان سال با انحراف عمده در بودجه روبه‌رو نشویم.

ولی الله بیاتی افزود: نتیجه این بررسی‌ها و گزارش‌گیری‌ها باید منجر به برطرف کردن مشکلات و کمک به شهرداری شود.