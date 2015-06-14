نمایش دستاوردهای باستان شناسی در محوطه سد سیمره برای نخستین بار

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلی نیاکان رییس هیأت کاوش نجات بخشی و باستان شناختی محوطه باستانی له لار درحوضه آبریز سد سیمره گفت: کاوش نجات بخشی و باستان شناختی محوطه باستانی له لار درحوضه آبریز سد سیمره توانست شواهد جدیدی از زوایای مختلف جامعه باستانی له لار از نخستین استقرار مربوط به دوران شروع تاریخی تا صدر اسلام شناسایی، ثبت و مستند سازی کند.

او تصریح کرد : هیات باستان‌شناسی نجات بخشی محوطه باستانی له لار توانسته‌است بخشی از مهمترین اطلاعات و دستاوردهای باستان‌شناسی طی کاوش این محوطه تاریخی را با فعالیت‌های دقیق و هدفمندی به دنیای باستان شناسی معرفی کند

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری افزود: این کاوش با همکاریهای مشترک باستان‌شناسان پژوهشکده باستانشناسی، دانشگاه ناپل ایتالیا، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فر هنگی و اداره میراث فرهنگی ایلام انجام شد.

به گفته نیاکان، این کاوش با توجه به بهره گيري از نتايج بررسی های میدانی و بر اساس نتایج ژئو فيزيک در ۲۶ کارگاه و ۲۰ گمانه آزمایشی در مدت ۶ ماه به دلیل گستردگی محوطه و غنای آثار باستانی به انجام رسید. این کاوش توانست زوایای مختلف جامعه باستانی له لار را از نخستین استقرار مربوط به دوران شروع تاریخی تا صدر اسلام شناسایی، ثبت و مستند سازی کند. از سوی دیگر اطلاعات به دست آمده از ساختازهای معماری این منطقه می تواند در پیشینه تاریخ معماری تالارهای ستون دار و تزیینات وابسته به معماری در این حوزه فرهنگی و دیگر محوطه های همزمان موثر باشد. اهدف هیأت باستان‌شناسی نجات بخشی در این فصل پس از اتمام کاوش بر سامان دهی ، ثبت و ضبط اشیا و آثار معماری به دست آمده حاصل از کاوش در کارگاه های ایجاد شده متمرکز شد.

رییس هیأت کاوش نجات بخشی و باستان شناختی افزود: بخشی از این آثار با همکاری پژوهشکده حفاظت ومرمت آثار تاریخی-فرهنگی پژوهشگاه به پایگاه باستان شناسی مستقر در محل منتقل شد.

به گفته نیاکان، پژوهشکده حفاظت ومرمت آثار تاریخی-فرهنگی پس از ثبت، مستند سازی و استحکام بخشی توانست بخشی دیگر از هویت این مکان باستانی را روشن کند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در نهایت هیأت کاوش توانست با همکاری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با راه اند ازی نمایشگاهی موقت، دستاوردهای این فصل از کاوش را برای نخستین بار در تاریخ کاوش های باستان شناسی در این سد به نمایش بگذارد. با گام های موثراین فضا در آینده به موزه پژوهشی ای حاصل از کار باستان شناسانی که در این حوزه فرهنگی کاوش انجام داده اند تبدیل شود.

به گفته این باستان شناس، حمیده چویک رییس پژوهشکده باستانشناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ضمن بازدید از این پروژه، از نتایج ارزشمند به دست آمده در این فصل که توانست گوشه دیگری از تاریخ این سرزمین را آشکار کند ابراز خرسندی کرد.

چوبک روند کنونی را با توجه به همکاری‌های دوجانبه وزارت نیرو با پژوهشگاه میراث‌فرهنگی خوب دانست و بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر داشته ها و سرمایه های این حوزه فرهنگی تأکید کرد .