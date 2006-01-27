  1. سیاست
  2. سایر
۷ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۳۲

هفته آينده بررسي مي شود؛

5 لايحه موافقتنامه همكاري ايران و ونزوئلا در مجلس

5 لايحه موافقتنامه همكاري ايران و ونزوئلا در مجلس

بررسي 5 لايحه موافقتنامه همكاري ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا در دستور كار هفته آينده مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، علاوه بر ساير طرح ها و لوايحي كه در دستور كار جلسات آينده مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، گزارش كميسيون اقتصادي درمورد 4 لايحه موافقتنامه بازرگاني، تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري متقابل، اجتناب از ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بردرآمد و سرمايه و موافقتنامه اقتصادي تكميلي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا و همچنين گزارش كميسيون عمران در مورد لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري -دريايي بين اين دو كشور نيز از دستور كارهاي مهم هفته آينده مجلس شوراي اسلامي است.

کد مطلب 277824

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها