5 لايحه موافقتنامه همكاري ايران و ونزوئلا در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، علاوه بر ساير طرح ها و لوايحي كه در دستور كار جلسات آينده مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، گزارش كميسيون اقتصادي درمورد 4 لايحه موافقتنامه بازرگاني، تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري متقابل، اجتناب از ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بردرآمد و سرمايه و موافقتنامه اقتصادي تكميلي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا و همچنين گزارش كميسيون عمران در مورد لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري -دريايي بين اين دو كشور نيز از دستور كارهاي مهم هفته آينده مجلس شوراي اسلامي است.