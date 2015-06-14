برنامه دانشگاهها برای افطاری و سحری دانشجویان/ ضوابط نرخ غذا

به گزارش خبرنگار مهر، ماه مبارک رمضان از ۲۸ خرداد آغاز می شود و امتحانات برخی از دانشگاه ها براساس تقویم آموزشی که ارایه شده است با این ایام همزمان شده است.

تنها دانشگاه‌های صنعتی شریف، شهید بهشتی، علامه طباطبایی از دانشگاه های استان تهران هستند که تا قبل از شروع ماه مبارک رمضان امتحانات خود را به اتمام می رسانند.

اما سایر دانشگاه ها که امتحاناتشان با این ایام همزمان شده برنامه ریزی های لازم را انجام داده اند تا وعده سحر و افطار به موقع در بین دانشجویان خوابگاهی روزه دار توزیع شود تا دانشجویان بدون دغدغه خود را برای امتحانات آماده کنند.

دکتر فردین تقی زاده - معاون پشتیبانی و منابع انسانی صندوق رفاه دانشجویان نیز در خصوص قیمت غذای دانشجویان در ایام ماه مبارک رمضان به مهر گفت: نرخ غذایی که دانشجویان برای وعده سحر و افطار پرداخت می کنند براساس نرخ مصوب شده سال گذشته است یعنی براساس غذای کم هزینه و پر هزینه حساب می شود.

وی با بیان اینکه هیچ دانشگاهی نباید بیشتر از نرخ مصوب شده صندوق رفاه دریافت کند افزود: نرخ غذا در این ایام با توجه به دورچین غذا مانند (زولبیا، بامیه ، شربت ، خرما) مقداری افزایش می یابد ولی آن را دانشگاه تقبل می کند و ژتونی که دانشجو پرداخت می کند همان مصوب سال قبل است.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی صندوق رفاه دانشجویان افزود: غذایی که دراین ایام ارایه می شود باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد.

برنامه برخی از دانشگاه ها که ایام امتحانات آنها با ایام ماه مبارک رمضان همزمان شده است به شرح زیر است :

ارایه وعده سحر، افطار و شام در دانشگاه امیرکبیر

مهندس حسین یوسفی خواه - مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این خصوص به خبرنگار مهرگفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر برنامه ریزی لازم را دراین زمینه انجام داده است.

وی ادامه داد: در این ایام دانشجویان علاوه بر وعده غذای سحر و شام یک بسته مانند بسته صبحانه که متنوع است نیز برای افطار دریافت می کنند.

یوسفی خواه درخصوص نرخ قیمت غذایی نیز گفت: همان نرخ مصوب صندوق رفاه از دانشجویان دریافت می شود و قیمت غذا افزایشی نخواهد داشت.

وی درخصوص نرخ غذایی که به دانشجویان خوابگاهی بعد از تمام شدن امتحانات دراین ایام پرداخت می شود نیز گفت: دانشگاه تا زمان تمام شدن نیم سال دوم و امتحانات دانشجویان نرخ غذا را براساس مصوب صندوق رفاه دریافت می کند، بعد از تمام شدن امتحانات ترم تابستان شروع می شود که هزینه غذا از دانشجویانی که به خاطر مسایل آموزشی در خوابگاه ساکن بوده و روزه دار نیز هستند دو برابر دریافت می شود.

افزایش قیمت غذا در ایام ماه مبارک

دانشگاه خواجه نصیر نیز از دانشگاه هایی است که امتحانات دانشجویان آن با ایام ماه مبارک رمضان همزمان شده است، دکتر سید محمد رضا خلیلی معاون دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر به ارایه وعده های سحر و افطار بین دانشجویان خوابگاهی اشاره کرد و گفت: وعده سحر و افطار به دانشجویان خوابگاهی ارایه می شود فقط قیمت غذای دانشجویان دراین ایام مقداری افزایش خواهد یافت.

ارایه جیره خشک به دانشجویان متاهل در ایام ماه مبارک

دکتر حبیب الله اکبری - معاون دانشجویی دانشگاه علم و صنعت نیز به مهر گفت: دراین ایام دانشجویان خوابگاهی وعده سحر و افطار دریافت خواهند کرد و دانشجویان متاهل نیز جیره خشک دریافت می کنند .

وی یادآورشد: نرخ ژتونی که از دانشجویان دریافت می شود نیز مصوب نرخ صندوق رفاه دانشجویان است.

براساس این گزارش برخی از دانشگاه ها نیز مانند علامه که امتحانات خود را تا آغاز ماه مبارک رمضان به پایان رسانده اند به دانشجویانی که در این ایام بنا به مسایل آموزشی در خوابگاه ساکن هستند جیره خشک ارایه کرده اند تا خود وعده سحر و افطار را آماده کنند.