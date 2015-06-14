محمودی: مقابل روسیه ایران واقعی بودیم/ ست اول غافلگیر شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، شهرام محمودی در خصوص دیدار شنبه شب ایران برابر روسیه گفت: در این مسابقه نسبت به بازی‌های قبلی خیلی بهتر بودیم. بازیکنان روسیه ست اول خوب سرویس زدند و غافلگیر شدیم و نتوانستیم به هماهنگی لازم دست یابیم.

ملی‌پوش والیبال ایران تصریح کرد: در ست دوم خیلی بهتر و هماهنگ‌تر شدیم و دریافت کننده‌ها عالی عمل کردند. به نظرم همه عالی بازی کردند و مثل ایران واقعی بودیم.

محمودی مسابقه دوم با روسیه را سخت دانست و گفت: امیدوارم همانند مسابقه نخست عمل کنیم و با هماهنگی موفق به کسب امتیازهای مورد نیاز شویم. در شش مسابقه تهران به امتیازهای این دو مسابقه نیاز زیادی خواهیم داشت.

تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه هفته پنجم لیگ جهانی موفق به شکست سه بر یک روسیه شد و ساعت ۱۹:۴۰ امروز یکشنبه در دومین مسابقه به مصاف این تیم می‌رود.