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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳

رادیو و تلویزیون اسلامی در نیجریه

رادیو و تلویزیون اسلامی در نیجریه

نیجریه برای گسترش اسلام رادیو و تلویزیون اسلامی تأسیس نموده است تا تعالیم واقعی اسلام را به مردم نشان دهد و فرصتی برای تعامل بین ادیان باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نیجریه برای گسترش اسلام رادیو و تلویزیون اسلامی تأسیس شده است تا تعالیم واقعی اسلام را به مردم نشان دهند و فرصتی برای تعامل بین ادیان باشد. این رادیو فرصتی را برای اشتغال جوانان و زنان نیز فراهم نموده است و سبب آشنا کردن مردم با آموزه های اسلامی شده است.

هدف از این اقدام ایجاد تعامل بین تمام گروه های دینی در این کشور و شناساندن اسلام به غیر مسلمانان است تا مسلمانان بکوشند تا در بالاترین سطوح اطلاعاتی فعال باشند و مانع اسلام هراسی شوند.

مقامات نیجریه معتقدند این فعالیت سبب شده است تا ارتباط بین کشورهای اسلامی و گروه های مسلمان افزایش یابد و سطح آگاهی نسبت به اسلام افزون گردد.

از ۱۴۰ میلیون مسلمان در نیجریه ۵۵ درصد مسلمان و ۴۰ درصد مسیحی هستند که این ترکیب جمعیتی مبین ضرورت افزایش تعامل میان ادیان است.

کد مطلب 2778274

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