به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه از علیرضا منصوریان به عنوان یکی از گزینه‌های هدایت تیم فوتبال استقلال تهران در فصل آینده یاد شده ، مسئولان باشگاه نفت تهران اعلام کرده‌اند که این مربی با تیم فوتبال این باشگاه قرارداد دوساله دارد.

در این رابطه بهرام افشارزاده اعلام کرد که برای به خدمت گرفتن علیرضا منصوریان نامه‌ای رسمی را برای مسئولان باشگاه نفت تهران ارسال کرده است که منصور قنبرزاده این مساله را رد کرد و گفت: از شب گذشته تا به امروز نامه‌ای از باشگاه استقلال برای مذاکره در خصوص جذب علیرضا منصوریان به دست‌مان نرسیده‌ است.

وی با بیان اینکه از دبیرخانه باشگاه نفت این موضوع را پیگیری می‌کند، افزود: اگر چنین نامه‌ای از سوی باشگاه استقلال برای ما ارسال شده باشد، کاری حرفه‌ای صورت گرفته است که ما هم پس از دریافت نامه، آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران در مورد اینکه آیا قرارداد علیرضا منصوریان با این باشگاه مشروط بوده و وی می‌تواند در پایان فصل اول بصورت یک‌طرفه قراردادش را فسخ کند؟، تاکید کرد: قراردادمان با منصوریان دو ساله و قطعی است و هیچ شرط و شروطی در آن وجود ندارد.

وی اضافه کرد: البته درصورت دریافت نامه باشگاه در خصوص جذب علیرضا منصوریان، آن را به کمیته نقل و انتقالات باشگاه ارائه می‌کنیم تا ابتدا چنین انتقالی در این کمیته مورد بررسی قرار بگیرد و آنها نظرشان را در این مورد اعلام کنند.

قنبرزاده همچنین گفت: پس از دریافت نظر کمیته نقل و انتقالات باشگاه، در نشست هیات مدیره و هیات امنای باشگاه، این موضوع را بررسی کرده که آیا موافق جدایی منصوریان از باشگاه نفت هستیم یا نه و در نهایت نظر خودمان را به باشگاه استقلال اعلام خواهیم کرد.