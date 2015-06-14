به گزارش خبرنگار مهر، سپهر محمدی دروازه‌بان تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان چندی پیش از تیم ناگویای ژاپن پیشنهادی را برای حضور در فوتسال جام باشگاه‌های آسیا و همچنین لیگ ژاپن دریافت کرد ولی مسئولان باشگاه گیتی پسند با حضور وی در ژاپن مخالفت کردند.

محمدی همچنین پیشنهادی از الریان قطر دارد تا در جام باشگاه‌های آسیا برای این تیم به میدان برود. با این حال حضورش در الریان هنوز قطعی نیست. محمدحسین عراقی‌زاده قائم مقام باشگاه گیتی پسند در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: محمدی از القادسیه کویت، ناگویا ژاپن و الریان قطر پیشنهاد داشت که به القادسیه و ناگویا پاسخ منفی دادیم.

وی افزود: الریان محمدی را برای جام باشگاه‌های آسیا می‌خواهد و قرار است نمایندگان این باشگاه به اصفهان بیایند تا با ما مذاکره کنند و شرایطشان را بررسی کنیم. اگر به توافق برسیم محمدی به صورت قرضی به الریان می‌رود.