طرح«ضیافت الهی» در ۵۰ بقعه و امامزاده همدان برگزار می شود

حجت الاسلام رضا حاجی زین العابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال نیز همچون سال های گذشته و همزمان با سراسر کشور طرح ویژه برنامه های ماه رمضان با عنوان طرح بزرگ ضیافت الهی در ۵۰ بقعه متبرکه و امامزاده استان به اجرا در می آید، اظهار داشت: این ویژه برنامه با حضور مبلغان اعزامی از استان قم و مبلغان بومی استان برای مشاوره های دینی، احکام اسلام، مسائل اعتقادی و بسیاری دیگر از برنامه های مرتبط با ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه با توجه به تقارن ماه رمضان و فصل تابستان یکی از مزایای ویژه برنامه ضیافت الهی غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و گسترش فضای معنوی جامعه با معنویت ماه ضیافت الهی در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه است، بیان کرد: ماه رمضان بهترین فرصت برای تقویت روحیه معنوی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه انسان در ماه رمضان به خدای خویش نزدیک می شود و این ماه در واقع ماه کرامت و امتحان بزرگ الهی است و باید قدر و منزلت ماه رمضان را ارج نهاد، بیان داشت: طرح ضیافت الهی یکی از طرح های مناسبتی سازمان اوقاف و امور خیریه است که در ایام ماه رمضان همزمان با سراسر کشور در امامزادگان و بقاع متبرکه استان همدان آغاز می شود.

حجت الاسلام زین العابدینی هدف از اجرای این طرح‌ها را تبدیل شدن بقاع متبرکه امامزادگان به قطب فرهنگی دانست و بیان کرد: حضور نوجوانان و جوانان در بقاع متبرکه باعث آشنایی آن‌ها با این اماکن مقدس می شود.