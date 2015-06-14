نتایج آزمون ریاضی «واترلو» مردادماه اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طایفه - مدیر ارتباطات انجمن ریاضی دانان جوانان با اعلام این خبر افزود: آزمون بین ۱۰۰۰ نفر پذیرفته شده از آزمون مرحله دوم همزمان با برگزاری آزمون در ۶۰ کشور دنیا برگزار شد.

وی افزود: در حاشیه این آزمون، همایش انجمن ریاضیدانان نیز برگزار شد که با بررسی موضوع آموزش های نوین و از راه دور، مقرر شد فاز اول آموزش های نوین و از راه دور در اواخر خرداد ماه رونمایی شود و آموزش الکترونیکی در دستور کار قرار گیرد.

پانزدهمین دوره آزمون واترلو كانادا ۲۰۱۵ روز جمعه ۲۲ خرداد در محل دبیرستان البرز از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در گرید (سطح) ۷ و ۸ گاووس ویژه دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی بصورت همزمان برگزار شد.

آزمون واترلو كانادا از ۱۴ سال پیش هر ساله در حدود ۶۰ كشور برگزار می شود و انجمن ریاضیدانان جوان ایران به عنوان نماینده ایران این آزمون را برگزار می کند. این آزمون یکی از برجسته‌‌ترين آزمون‌های رياضی دنيا است و پس از شرکت دانش آموزان پاسخ نامه‌ها برای دانشگاه واترلوی كانادا ارسال می شود. نتایج معمولا در مردادماه اعلام شده و شركت‌كنندگان در آزمون گواهي شركت در اين آزمون را دریافت می کنند.