۶۰۰ برنامه درسی دانشگاهها بازبینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فرهادی در همایش برنامه ریزی آموزشی درسی گفت: شورای عالی برنامه ریزی درسی ماموریت مهم و حساسی دارد و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارتخانه های علوم و بهداشت مستقر شده است و نسبت به تدوین برنامه های آموزشی رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی از کاردانی تا دکتری اقدام می کند.

رئیس شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم اظهار داشت : هم اکنون بیش از ۲۰۰۰ برنامه درسی درکلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه‌ها در حال اجراست که عمر برخی از آنها به بیش از ۳۵ سال می رسد و ضرورت دارد بنا به پیشرفت های علمی صورت گرفته و نیاز بازار کار کشور مورد بازنگری قرار بگیرند.

وی با اشاره به ضرورت آسیب شناسی وضع موجود گفت: ضمن بازنگری و به روز رسانی برنامه های درسی موجود، باید برنامه های جدیدی را بویژه در میان رشته ای ها تدوین کنیم و کارایی رشته ها و مهارت آموزی را در همه رشته ها بویژه رشته های علوم انسانی که بخش عمده ای از رشته های دانشگاهی را به خود اختصاص داده است در اولویت قرار دهیم.

فرهادی تاکید کرد: باید کارآموزی و کار ورزی در تدوین برنامه ها ی درسی مورد توجه باشد و رشته های تحصیلی به گونه ای ایجاد شوند که دانشجویان را کار آفرین تربیت کند و فارغ التحصیلان دانشگاهی در جستجوی استخدام دولتی نباشند.

وزیر علوم با اشاره به اینکه هم اکنون ۴میلیون و ششصد هزار دانشجو در کشور داریم ،اظهار داشت : باید ظرفیت پذیرش دانشجو مورد کنترل قرار بگیرد.

وی با تاکید بر کیفی کردن آموزش عالی که مبتنی بر تاکیدات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی مانند نقشه جامع علمی کشور است گفت: با تقویت پارک های علم و فناوری ، مراکز رشد علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان می توانیم به سمت رفع نیازهای کشور حرکت کنیم .

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: شورای عالی برنامه ریزی می تواند نقش سیاستگذاری و نظارت داشته باشد و کار تدوین برنامه ها را به دانشگاهها تفویض کند که دانشگاهها براساس شرایط خاص خود و با رعایت خطوط کلی برنامه ها را تدوین کنند .

رئیس شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تاکید کرد: باید برنامه های درسی در جهت ماموریت گرایی، کار آفرینی و حرکت به سمت نسل سوم دانشگاهها تدوین شوند و شورای برنامه ریزی ضمن حفظ نقش نظارتی خود از ظرفیت انجمن های علمی در تدوین برنامه ها ی درسی استفاده کند.