به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «پیامدهای فرهنگی اشغال عراق» سه ‌شنبه ۲۶ خرداد، ساعت ۱۰صبح با حضور دکتر توحید محرمی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در پژوهشگاه برگزار می‌شود.

در این نشست كه به همت پژوهشكده ارتباطات برگزار می‌شود، زمینه‌ های فرهنگی اشغال عراق و روابط فرهنگی ایران و عراق جدید بررسی می ‌شود. مقایسه تطبیقی وضعیت فرهنگی دوران رژیم بعث و عراق جدید، تحولات فرهنگی عراق جدید و فراز و فرودهای روابط فرهنگی ایران و عراق پس از اشغال این کشور، از دیگر مباحث این نشست تخصصی است.