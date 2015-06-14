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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۸

نشست تخصصی «پیامدهای فرهنگی اشغال عراق» برگزار می‌شود

نشست تخصصی «پیامدهای فرهنگی اشغال عراق» برگزار می‌شود

نشست تخصصی «پیامدهای فرهنگی اشغال عراق» با حضور توحید محرمی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در این پژوهشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «پیامدهای فرهنگی اشغال عراق» سه ‌شنبه ۲۶ خرداد، ساعت ۱۰صبح با حضور دکتر توحید محرمی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در پژوهشگاه برگزار می‌شود.

در این نشست كه به همت پژوهشكده ارتباطات برگزار می‌شود، زمینه‌ های فرهنگی اشغال عراق و روابط فرهنگی ایران و عراق جدید بررسی می ‌شود. مقایسه تطبیقی وضعیت فرهنگی دوران رژیم بعث و عراق جدید، تحولات فرهنگی عراق جدید و فراز و فرودهای روابط فرهنگی ایران و عراق پس از اشغال این کشور، از دیگر مباحث این نشست تخصصی است.

کد مطلب 2778349

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