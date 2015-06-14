به گزارش خبرگزاری مهر، موسیقی فیلم «مزار شریف» سیمرغ بلورین بهترین موسیقی را از سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر بدست آورده است.

موسیقی این فیلم در اوکراین و با همکاری ارکستر سمفونیک ناسیونال اوکراین و با حضور بیش از ۶۰ نوازنده ضبط شده است. موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز پخش فیلم سینمایی «مزار شریف» را بر عهده گرفته است و قصد دارد تا این فیلم را در اکران دوم عید سعید فطر در اوایل شهریور ۹۴ اکران کند.

فیلم «مزار شریف» داستان کشتار دیپلمات های ایرانی در کنسولگری ایران در شهر مزار شریف افغانستان است که به دنبال هجوم نیروهای طالبان منجر به شهادت ۱۰ تن از کارکنان کنسولگری ایران شد.

«مزار شریف» با شعار هیچ جنگی به نفع هیچ مردمی نیست در سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و علاوه بر استقبال منتقدان توانست سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن فیلم را برای بهزاد عبدی و دیپلم افتخار بهترین جلوه های ویژه بصری را برای امیر رضا معتمدی به دست بیاورد.

فیلم «مزار شریف» جزو معدود فیلم های است که به موضوع کمتر پرداخته شده امنیت ملی اشاره دارد. سایت فیلم نیز به نشانی mazarsharif.ir در دسترس است.



عوامل فیلم سینمایی مزار شریف عبارتند از: بازیگران: حسین یاری، مهتاب کرامتی و مسعود رایگان، کارگردان و نویسنده فیلمنامه: حسن برزیده، تهیه کننده: منوچهر شاهسواری، بازنویسی فیلمنامه: مهدی شیرزاد، مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین دست، مدیر هنری: مشکین مهرگان، موسیقی: بهزاد عبدی، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، طراح جلوه های بصری: امیررضا معتمدی،

مدیر روابط عمومی فیلم: علی زادمهر، پخش کننده: موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز، محصول حوزه هنری.