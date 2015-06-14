فضانوردان چگونه می خوابند

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانتا کریستوفرتی فضانورد زن ایتالیایی حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی درخصوص نحوه خوابیدن فضانوردان در فضا می گوید: خوابیدن در فضا با آنچه که از خواب در زمین می دانیم تفاوتهایی دارد. برای خوابیدن دو اتاقک کوچک در کف یا سقف ایستگاه فضایی تعبیه شده که می توان از هر یک از آنها استفاده کرد.

بر اساس آنچه که این فضانورد می گوید، به دلیل آنکه در ایستگاه فضایی بین المللی جاذبه اندکی وجود دارد عملا تفاوتی نمی کند که فضانوردان در کدام یک از این اتاقکها برای خوابیدن آماده شوند.

نکته جالب توجه این است که آنها برای خوابیدن ارتباط خود با زمین و کارهای فنی و مهندسی روزمره خود را قطع نمی کنند.

کریستوفرتی در این خصوص می گوید: هر فضانورد ساکن ایستگاه فضایی بین المللی در اتاق خواب خود که بسیار کوچک و دست و پاگیر است دو رایانه همراه دارد که از یکی برای چک کردن ایمیلها و برنامه کارهای روزمره استفاده می کند. در این رایانه همراه اپلیکیشن مخصوصی نصب شده که فضانوردان با استفاده از آن می توانند با هر کسی در هر نقطه ای از زمین تماس تلفنی برقرار کنند.

به گفته وی، رایانه دوم برای وب گردی و استفاده از اینترنت است که البته سرعت آن چندان دلچسب نیست!

فضانوردان همواره در کنار این رایانه ها به خواب می روند. آنها برای این منظور از کیسه خواب مخصوصی استفاده می کنند که پس از قرار گرفتن در آن ممکن است به حالت عمودی نیز به خواب روند.