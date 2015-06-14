فرهنگسراها و سراهای محله باید حول محور مسجد شکل گیرد

محسن پرویز معاون اسبق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سخنگوی انجمن قلم ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت دهه تکریم مساجد عنوان کرد: سال‌های پیش از انقلاب ما مراکزی داشتیم که مکان‌هایی برای فعالیت‌های فرهنگی و محل تجمع نیروهای جوان بود، برخی از این مکان‌ها مورد اعتماد مردم نبود مثل کاخ‌های جوانانی که فعالیت‌های فرهنگی مفصلی هم در آنها انجام می‌شد، شاید جذابیت‌های ویژه‌ای هم برای آنها در نظر گرفته شده بود؛ هم از نظر امکانات و هم جاذبه‌هایی که می‌توانست برای جوانان وسوسه‌انگیز باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: اما این مکان‌ها مورد استقبال عموم قرار نمی‌گرفت و خیلی خانواده‌ها به دلیل بی‌اعتمادی به این فضاها اجازه نمی‌دادند که بچه‌هایشان وارد آن شوند. تقریباً همه خانواده‌های مذهبی و درصد بالایی از خانواده‌هایی که خیلی هم مذهبی نبودند اما نسبت به بنیان خانواده و تربیت فرزندان اعتقاد داشتند، مسجد را به عنوان محل اصلی فعالیت‌های خود انتخاب می‌کردند.

پرویز با اشاره به اینکه در گذشته شاهد حضور گسترده جوانان در مساجد در ایام و اوقات خاص مثل ماه محرم، شب‌های قدر و ... بودیم، توضیح داد: در ایام متصل به انقلاب، مساجد کانون‌های اصلی انقلاب هم بودند، خود تحرکات مرتبط با انقلاب جذابیت ویژه و جدیدی ایجاد کرده بود که ما شاهد حضور افراد بیشتری در مساجد بودیم.

عضو شورای مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی ایران به یک نوعی بی‌دقتی انجام دادیم و مراکز و مجموعه‌های فرهنگی ایجاد کردیم که اینها جدای از مسجد بود. همچنین خانواده‌ها با توجه به اطمینانی که به جمهوری اسلامی داشتند اجازه دادند تا بچه‌هایشان در این مراکز حضور یابند و کم‌کم نقش محوری مسجد کمرنگ شد، اگرچه به گمانم ما نیاز به فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ و سراهای محله و نظایر اینها داریم اما باید یک تجدید نظر کلی هم در مورد این مکان‌ها داشته باشیم.

وی اظهار داشت: خلاصه باید این مکان‌ها را حول محوریت مسجد شکل دهیم، الان مشکل اصلی‌مان این است که فاصله بین مسجد و سایر مکان‌های فرهنگی که محل تجمع جوانان می‌تواند باشد، زیاد شده است.

پرویز در پایان سخنانش گفت: در گذشته‌ها خیلی از مساجد کتابخانه‌های خوبی داشتند که الان هم تعدادی از مساجد کتابخانه خوب و غنی دارند، همچنین فعالیت‌های حاشیه‌ای از جنس کوهنوردی، سفرهای زیارتی و نظایر آن باید از مساجد نشأت بگیرد، چون مشارکت جوانان را زیاد می‌کند، الان هم احیاء این موارد امکان‌پذیر است.