به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید ایزدی در مراسم امضای تفاهمنامه احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده، اظهار داشت: یکی از اولویت‌های ما در حوزه سیاست توسعه شهری، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است.

وی با بیان اینکه در برنامه جامع مسکن هم سهم قابل توجهی از موضوع مسکن به مقوله بهسازی و نوسازی شهری اختصاص داده شده است، افزود: بر این اساس تا پایان برنامه سالانه ۳۰۰ هزار واحد بافت فرسوده، نوسازی می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: جای خوشبختی است که الان با این سیاست، توسعه کیفی نیز در بافت فرسوده اتفاق می‌افتد و به جای صرف هزینه در حاشیه شهرها، به عمران و آبادانی داخل شهرها می‌پردازیم.

ایزدی با بیان اینکه مقوله بهسازی و نوسازی شهری پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، گفت: این یک فرصت استثنایی است که علاوه بر کارآمد کردن برنامه‌های مسکن، منجر به آبادانی مناطق شهری می‌شود که دچار چالش هستند.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه در دوره گذشته ۲۳۰ هزار واحد از محل خط اعتباری تسهیلات مسکن مهر، نوسازی شد، گفت: این طرح موفق بود اما یک ایراد داشت و آن پایین بودن کیفیت ساخت و ساز و فرآیند کوچک‌سازی بود که از سوی سازندگان انجام می‌شد.

وی با اشاره به اینکه دولت از مداخله مستقیم در ساخت و ساز پرهیز می‌کند، افزود: سپردن اجرای پروژه‌ها به اهل فن و گروه‌های تخصصی، دومین هدفی است که از امضای این تفاهمنامه به دنبال آن هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ماده ۴ قانون احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده فرصتی را فراهم کرد که نهادی به عنوان توسعه‌گر و مجری ایجاد شود، بیان کرد: آئین‌نامه‌های ایجاد این نهاد را تهیه کردیم و از همین امروز این تفاهمنامه از نظر ما اجرایی تلقی می‌شود.

ایزدی به تسهیلات ۵۰، ۴۰ و ۳۰ میلیون تومانی بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: وام ودیعه مسکن در مبالغ ۱۰، ۱۵ و ۲۰ میلیون تومان شرایط خوبی را فراهم کرده اما نباید این وام‌ها به سمت تک‌سازی واحدها برود بلکه باید با کمک انبوه‌سازان پروژه‌های بزرگی را در بافت فرسوده اجرایی کرد.

وی با اشاره به یارانه‌ای که دولت به نرخ سود تسهیلات بافت فرسوده می‌دهد، گفت: در گذشته ۹ درصد از این سود را دولت می‌پرداخت اما الان مصوبه ۱۰ درصدی آن هم آمده است، ضمن آنکه پیشنهاد شده در صورت رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، ۱۲ درصد از سود توسط دولت پرداخت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه دولت مدیریت دارایی‌ها را در اختیار دارد، گفت: این موضوع می‌تواند جایگزین مناسبی برای تامین منابع اجرای پروژه‌ها باشد، ضمن آنکه وزارت راه و شهرسازی منابعی در اختیار دارد که اگر محقق شود، می‌تواند اهداف ما را محقق کند.