به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که از سوی دفتر هنرهای تجسمی در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود ۱۵۰ اثر خوشنویسی، نقاشی و نقاشی‌خط به نمایش گذاشته می‌شود.

آثار غلامحسین امیرخانی، یدالله کابلی خوانساری، علی شیرازی، عین الدین صادق زاده، جواد بختیاری، احمد آریامنش، احمد محمدپور، رضا رینه ای، محمد حیدری، علی اشرف صندوق آبادی، مهدی فلاح، حسن حسین نژاد، علی گنجی، محمد شهبازی، محمد علی سبزه کار، جمشید یاری، حسین غلامی، علی قربانی و اللهیار خوشبختی در بخش خوشنویسی و نقاشی خط به نمایش گذاشته می شود.

در رشته نقاشی آثار محمود سمندریان، رضا بانگیز، ایرج اسکندری، رضوان صادق زاده، جمشید حقیقت شناس، عنایت الله نظری نوری، یعقوب عمامه پیچ، احمد وکیلی، محمد معمار زاده، جواد نوبهار، ناصر آراسته، احمد وثوق احمدی، رضا هدایت، هاشم بدری، رضا افسری، کتایون مقدم، سید محمد فدوی، شاهین آروین، احمد خلیلی فر و داور یوسفی در مرکز هنرهای معاصر آنکارا به نمایش درمی آید.

در این نمایشگاه آثار هنری با مشخصه های فرهنگی و بومی ایران از هنرمندان خوشنویسی و نقاشی ارائه می شود و نمایشگاه هنر ایران در مرکز هنرهای معاصر آنکارا تا ۱۰ تیرماه آینده ادامه دارد.