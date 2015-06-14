کسب مقام قهرمانی کشور توسط بانوی تنیسور قمی

سید مقتدا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بانوی تنیسور قمی در مسابقات تنیس منطقه کشور در بخش انفرادی موفق شد با شکست حریفی از مازندران عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کند.

وی افزود: در این مسابقات که عصر شنبه در غیاب ۱۲ نفر برتر رنکینگ تنیس بانوان کشور به یمزبانی گرگان برگزار شد زینب السادات حسینی از تیم تنیس استان قم موفق شد حریفان خود را یکی پس از دیگری شکست داده و با برتری بر تنیسور مازندرانی به مقام قهرمانی دست پیدا کند.

دبیر هیئت تنیس استان قم گفت: در فینال مسابقات تنیس بانوان کشور در گرگان، زینب السادات حسینی در یک بازی حساس و نفس‌گیر با نتایج ۶ بر ۲ و ۷ بر ۵ از سد آناهیتا ابوالحمزه از مازندران گذشت و در مجموع ۲ بر صفر حریف خود را شکست داد.

خاتمی بیان داشت: تیم تنیس بانوان قم نیز امسال در لیگ برتر تنیس کشور حاضر است و برای دومین سال متوالی حضور در این مسابقات را تجربه می‌کند البته در لیگ دسته اول نیز، یک تیم قمی سال گذشته به مقام دوم رسید و این تیم نیز جواز صعود به لیگ برتر را کسب کرد.

وی با اشاره به و تلاش مردان تنیس قم برای حضور در لیگ برتر کشور عنوان کرد: از نظر فنی و ظرفیت کیفی، توانایی حضور در مسابقات لیگ برتر مردان را داریم اما مشکل همیشگی ما برای حضور در لیگ برتر، موضوع حامی مالی بوده است و در حال حاضر رایزنی‌های مثبتی با بخش خصوصی برای حمایت از تیم تنیس مردان قم در لیگ برتر داشته‌ایم.

دبیر هیئت تنیس استان قم تصریح کرد: چند تنیسور قمی در حال حاضر عضو تیم‌های ملی پایه کشورمان هستند و حضور این تنیسورها با وجود امکانات سخت‌افزاری ناچیز قم، نشان‌دهنده ظرفیت بالای تنیس قم است.

خاتمی افزود: امکانات سخت‌افزاری تنیس قم به هیچ‌وجه با بسیاری از استان‌های صاحب‌نام تنیس کشور قابل‌مقایسه نیست و این مسئله نشان‌دهنده ارزش بالای کار تنیسورهای قمی در رسیدن به تیم ملی و کسب مقام از مسابقات قهرمانی کشور است.