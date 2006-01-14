بازيگران حرفه اي بيشتر نياز به بازيگردان دارند / من جزو اولين بازيگردانهاي سينما هستم

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، اسماعيل سلطانيان، بازيگري است كه تجربه 40 سال و اندي فعاليت در عرصه بازيگري (صحنه و تصوير) را دارد، آخرين بازي اش در سينما "كافه ترانزيت" بود و در تلويزيون" سريال "مرده متحرك" . اما او اين روزها مشغول بازي در سريال "حضرت يوسف" است و در اين سريال، نقش يك يهودي به نام "كيموني" را بازي مي كند.

" سلطانيان " در اين باره به خبرنگار "مهر" گفت : در اين سريال، نقش كيموني را دارم، كيموني، كاهن بزرگي است كه تا آخرين لحظه هم از موضع خودش نسبت به حضرت يوسف بر نمي گردد و همچنان كافر مي ماند.

سلطانيان را با بازي در فيلم دستفروش به ياد داريد، اما جالب است بدانيد كه او اولين بار از جانب "عباس كيارستمي" براي فيلم "گزارش" دعوت به كار شده است. اما چون دوران سربازي را سپري مي كرد، نتوانست در آن فيلم حضور پيدا كند كه بعد از آن در فيلم شكارچي ( مخلباف ) باي سيكل ران، زنگها، بايكوت و چندين فيلم ديگر حضور يافت. او خود را جزو اولين كساني مي داند كه بازيگرداني را در ايران ابداع كرده است.

اسماعيل سلطانيان در نمايي از كافه ترانزيت ساخته كامبوزيا پرتوي

او در اين باره به خبرنگار "مهر" گفت : من با فيلم "عبور" به كارگرداني "كمال تبريزي" بازيگرداني را در سينماي ايران آغاز كردم و كساني كه با اين شيوه مخالفند، اين روش را بلد نيستند. ما در تلويزيون، هم كارگردان هنري و هم كارگردان تلويزيوني داريم.

"سلطانيان" كه به غير از "عبور" و "ديده بان"، "وصل نيكان"، "بر بال فرشتگان" و "زنداني 707"را هم بازيگرداني كرده است، در باره اين روش افزود: بازيگر فيلم "ديده بان" شاگرد كفاش بود و آن سال با بازي در اين فيلم نامزد بهترين بازيگر سال شد. آن هم در كنار جمشيد مشايخي و عزت الله انتظامي يا سال بعد، من فيلم "مهاجر" را بازيگرداني كردم و بازيگر آن، نامزد بهترين بازيگري شد كه اصلا براي جامه داري آمده بود و ما از او بازيگر ساختيم.

او در پايان گفته هايش به خبرنگار "مهر" گفت : امروزه ، حتي بازيگراني كه 10 جايزه از داخل و خارج هم گرفتند، بيشتر نياز به بازيگردان دارند و خطر در آنها بيشتر است، چون به تجربه اي رسيده اند و با استنباطي كه خودشان از متن دارند، جلو مي روند.

اسماعيل سلطانيان در سريال "زائرسراي ممتاز" به كارگرداني "حبيب الله بهمني" هم بازي كرده است.