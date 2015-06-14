ایجاد اولین بیمارستان هوایی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخساز افزود: به منظور توسعه همکاری و ایجاد ارتباطموثر بین سازمان و همچنین پاسخگویی سریع، موثر و کارامد در ارائه خدمات بهینه امدادی در زمان وقوع بحران توافق‌نامه‌ای مابین جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و شرکت هواپیمایی ماهان منعقد گردید.

وی به برخی مفاد این توافقنامه اشاره کرد و گفت: مقررگردید، شرکت هواپیمایی ماهان یک فروند هواپیما جهت ایجاد بیمارستان هوایی دراختیار جمعیت هلال احمر قرار دهد و این جمعیت متعهد می‌گردد ضمن ارائه آموزش‌هایامداد و نجات و کمک‌های اولیه به پرسنل ماهان(کادر پرواز و ستاد) اقدام به تجهیزآمبولانس هوایی و تأمین گروه پزشکی مربوط، جهت بکارگیری در شرایط اضطراری برابراستانداردهای پروازی نماید.

چرخساز ابراز امیدواری کرد: این توافقنامه بین دوسازمان، گامی بلند در جهت بهبود و ارتقاء سطح خدمات‌رسانی به هموطنان عزیزمان در جای‌ جای میهن اسلامی باشد. ‎