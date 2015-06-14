جمعيت صندوق بيمه روستائیان چهارمحالی به ۲۲ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، ملك محمد محموديان در جلسه بيمه روستاييان و عشاير چهارمحال و بختياري تاكيد كرد: ماه گذشته ۴۴۸ نفر از كشاورزان، روستاييان و عشاير در استان به جمعيت اين صندوق بيمه دولتی پيوستند.

وي افزود: راه‌اندازی اين صندوق تأثير بسزايی در افزايش منبع درآمد خانوارهاي روستايی و كشاورزان در مواقع از كارافتادگي و بازنشستگی دارد.

محموديان مشمولان اين بيمه در چهارمحال و بختياري را ۱۰۸ هزار خانوار كشاورز، روستايی و عشاير اعلام و تصريح كرد: بايد تلاش كرد تا با آگاه‌سازی، تعداد بيشتري زيرپوشش اين بيمه دولتی قرار گيرد.

مديركل دفتر امور روستایی استانداری چهارمحال و بختياری گفت: جمعيت صندوق بيمه روستائيان و عشاير استان چهارمحال و بختیاری به ۲۲ هزار نفر رسيده است.