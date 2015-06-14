۳۳۰ واحد صنفی متخلف در بروجرد پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دليری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومی اين فرماندهی ازابتدای سالجاری تاکنون با همکاری مسئولان اتحاديه های صنفی از تعداد ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی در شهر بروجرد بازديد كردند.

فرمانده انتظامی بروجرد افزود : در اين راستا ۳۳۰ واحد صنفی متخلف به دليل عدم رعايت مقررات انتظامی، صنفی و شئونات اسلامی با هماهنگی مقام قضايی پلمپ شدند.

دليری تصريح کرد: در اين رابطه ۲۷۵ فقره تعهد نامه و ۳۰۰ اخطاريه نيز صادر و متخلفان به دادسرا معرفی شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردمی با پليس از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعاليت غيرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گريز، در اسرع وقت از طريق تلفن فوريت های پليسی ۱۱۰ اعلام تا نسبت به شناسايی جرم و دستگيری مجرمان و متخلفان اقدام شود.