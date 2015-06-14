خشکسالی ۱۵۷ میلیارد تومان به کشاورزان شیرازی خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان فارسی ظهر یکشنبه در نشست خبری بیان کرد: امروزه بحث خشکسالی یک پدیده طبیعی در امر کشاورزی به شمار می رود که از همین رو شاهد هستیم ۴۰درصد منابع آبی سفره های زیر زمینی کاهش یافته و سبب شده اغلب مزارع کشاورزی این شهرستان به تولید نرسد و به کشاورزان خسارت وارد شود.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر وضعیت بهره برداری سنتی و کشت محصولات آب بر در بین کشاورزان از بین رفته است، افزود: امروزه با آموزش وترویج کشاورزی مدرن تلاش می کنیم که کشاورزان محصولات آب بر را کشت نکنند و همچنین به کشاورزان نحوه صیح استفاده از منابع آبی وهممچنین تنوع زارعت را به صورت مدرن آموزش می دهیم.

دهقان فارسی به اجرای برنامه های هفته جهاد کشاورزی اشاره کردو گفت: در هفته جهاد کشاورزی، از ۳۵ کشاورز نمونه تجلیل می شود که از این تعداد ۱۸ درصد آنها کشاورزان شهرستان شیراز هستند وهمچنین به مناسبت این هفته،سه طرح مهم دامداری ، گلخانه وبسته بندی در شهرستان شیراز با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان باایجاد اشتغال ۸۰ نفر به بهره برداری می رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع روانه شدن فاظلاب شهری در رودخانه خشک ودریاچه نمک اشاره کرد وگفت: متاسفانه این اقدام سلامت زیست محیطی کلانشهر شیراز را تهدید می کند.

دهقان فارسی در ادامه به پرونده های متخلفانی که در گذشته از آب رودخانه خشک شیراز برای آبیاری صیفی جات خود اقدام کردند اشاره کردوگفت: پرونده متخلفین همچنان در دست پیگیری است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز به ساخت و سازهای غیر قانونی که در زمین های کشاورزی اطراف شیراز در حال اجراست اشاره کرد و گفت: در بخشی از حریمهای شهر شیراز این معضل همچنان وجود دارد وافراد بدون دریافت مجوز اقدام به ساخت ساز غیر قانونی دارند وامیدواریم با تعاملی که بین شهرداری های مناطق وجود دارد این پدیده ناپسند ریشه کن شود.